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NBA／不認是KD離隊主因 格林：若他想留走的會是我

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

球星杜蘭特（Kevin Durant）在去年夏天決定離開待了三年的勇士隊，轉往紐約改披籃網隊球衣，對於他的離隊原因，不少人直指就是他與前勇士隊友格林（Draymond Green）在休息室爆發口角，但格林近日在節目上受訪時卻表示，不認為杜蘭特是因為自己才離隊。

近日格林擔任由前NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）與傑克森（Stephen Jackson）主持的談話節目來賓，談到了杜蘭特離開勇士一事，當時外界都在關注他離隊的原因，不少人認為就是因為他跟格林在休息室起了口角，後者甚至被球隊禁賽一場。

格林說：「是的，我做了一些事，但是，聽我說，如果杜蘭特想要留在勇士，那他會跟麥爾斯（Bob Myers）説：『是的，我想留下，但格林必須走人。』那你猜會是什麼結果？邁爾斯會打給我說：『格林，我愛你，我不會把你交易到一支爛隊，但你會想去哪？』。」

「所以不要再說：『我是因為格林才走的。』我仍然愛杜蘭特，他對我的感覺可能不同，但以後我還是會繼續和他一起。」格林繼續說道，「我對兄弟的愛就是這樣，但你不是因為我才走的，你是杜蘭特啊！如果你想留下，我會是離開的那個，老早就走了。」

最後格林再度重申自己不是杜蘭特離隊的原因，他說：「猜猜誰會理解這些？（用手指著自己）我理解這些籃球的生意，杜蘭特不是因為我才離開的，事實就是如此。」

格林 杜蘭特 勇士

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