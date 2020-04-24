上籃之王的殞落 菜鳥年就碰到天花板的伊凡斯

2009年選秀梯，普遍選前評價該屆不是鋒芒畢露的大物年。 現在回頭想想，在當時多數報告及預測，可能都沒料到到該屆選秀能培養出多位至今在聯盟佔有一席之地的球星。

掛頭牌的如一線巨頭的柯瑞(Stephen Curry)、哈登(James Harden)、全明星等級的葛里芬(Blake Griffin)、德羅展(DeMar DeRozan)、哈勒戴(Jrue Holiday)、魯比歐(Ricky Rubio)，提格(Jeff Teague)等人，還有為數不少短暫風光過的球員，如詹寧斯(Brandon Jennings)等人。

大抵來說是個出產多名優秀後衛的一屆選秀。但是該年的新人王都不是上述幾名出色球員，而是至今籃球生涯已經殞落，

消失於螢光幕前，職業之路頗為曲折的「上籃之王」伊凡斯(Tyreke Evans)。他因違反聯盟禁藥規定，至少得禁賽兩年才有機會重回戰場，對於生涯剛回春，又已達而立之年的他來說，未來無疑是雪上加霜。

史上第四人20+5+5菜鳥 未來性極佳的上籃之王

伊凡斯於2009年在首輪第四順位被國王挑中，樂透順位比柯瑞、魯比歐、德羅展都還高。伊凡斯的菜鳥年也不負眾望，甚至打完超乎預期的一季，他成為史上第四位新秀年達成20分5籃板5助攻以上，並風光拿下新人王與新秀挑戰賽MVP的潛力股新秀。

在2009年選秀球員中，伊凡斯(左)和柯瑞(右)被認為是非常有潛力的後衛，結果伊凡斯在第四順位被國王選中，比柯瑞的第七順位還要更前面。 2009-10 Panini 球員卡

其壯碩的身型與切入破壞力更有人拿來與詹皇比較，一度被譽為「後衛版的LBJ」，加上首年亮眼的成績單背書，很難不讓人期待這小夥子未來的天花板能達到哪個位階。 很可惜的是，新秀賽季就是伊凡斯最出風頭的美好時光。

回顧十年生涯當中，第一年伊凡斯繳出20.1分5.3籃板5.8助攻1.5抄截3失誤，但也只唯一這季得分上到20分大關，隔年因傷缺陣25場，雖然還是有37分鐘的上場時間，數據卻下滑到17.8分，第三、四季在國王逐年遞減為16.5分、15.2分，平均出勤64場例行賽。

伊凡斯菜鳥球季就展現初生之犢不畏虎的膽識，總是積極挑戰籃框，不論是個人突破切入的攻擊，或是分小球給隊友，伊凡斯的場上創造力替國王的球賽注入新的激情，是後國王五虎時期第一次出現這樣富有未來性的指標人物。

國王信任伊凡斯的能力，讓這菜鳥多次操刀關鍵時刻、讀秒時間的進攻終結，願以伊凡斯打造重建隊型。伊凡斯因為多扮演控球角色，穩定地持有球權，讓他盡情揮灑自己善於創造進攻且能夠傳球防守的全能球風。他憑藉著左右大角度擺動的換手運球，仰賴碩壯肩膀輾壓對手的坦克切入，以及令人捉摸不定，風騷的大轉身跟歐洲步，搭配各角度都能上籃的優異放球手感，形成伊凡斯在進攻端賴以維生的招牌武器。

伊凡斯不俗的球商與理解力，帶來驚豔的組織技能與傳球視野，在場上也能精準判斷籃板球的落點，進而做到快速的攻防轉換。但也是因為球團看到伊凡斯這麼令人垂涎的天賦，想利用他的身材優勢與全能打法，培養他在第二年起遊走於控球、得分與小前鋒，希望藉由角色多重轉換讓教練團調兵遣將更為靈活，但此舉卻讓伊凡斯似乎無所適從。隨後經歷傷勢反反覆覆的困擾，出勤狀況大減，在國王的四年可謂一年不如一年。

國王在2009年選進伊凡斯(上)，在2010年又選進卡珍斯(下)，這樣的組合讓國王球迷充滿希望，可惜球團太貪心想要伊凡斯成為全能球員，反而讓兩人無法成為有效率的搭檔。 2010-11 Panini 球員卡

轉戰鵜鶘搭配戴維斯 伊凡斯卻沒開啟生涯第二春

跟國王結束賓主關係後，原以為轉戰鵜鶘的四年約會是開啟他生涯另一階段的救贖。在他加入鵜鶘時，陣中有戴維斯、哈勒戴，怎麼看在當時都是頗有看頭的組合，但三人各自因傷勢互有缺陣，彼此合體搭配的時間，效率，總的來說都沒有預期中來的高。

伊凡斯甚至在剩餘兩季合約中，合計只替鵜鶘打了51場常規賽，傷勢的累積與停賽報銷讓他始終無法找回過去富有爆發力的攻擊球風，且外線把握度一直沒有提升，在鵜鶘四年，三分球命中率才勉強站上三成。球隊已然不是圍繞他為核心，而是球團希望他來輔佐戴維斯。

伊凡斯在鵜鶘的3個半球季中稍微止住連年下滑的表現，但因為傷勢的關係，僅能在助攻次數上略為增加，其他方面並沒有太大進展。 2013-14 Panini球員卡

加上以往伊凡斯的進攻手段主要來自個人單打的切入以及快攻上籃，這些都很講求身體對抗性和爆發力，傷停不斷的伊凡斯威脅性自然不比當年，也讓伊凡斯越打越慢，變成組織優先，生涯最高場均助攻6.6次，也是來自這個時期。

伊凡斯在2016-17賽季，為鵜鶘出賽26場，場均大幅下滑到18.2分鐘，在陣中影響力日漸式微的情況下，被球團交易送回老東家國王。而此時的國王當然也不可能再與他有甚麼長遠的未來核心計畫，回鍋國王打了14場球，賽季畫下句點之後，也未獲國王續約。

灰熊姑且一試的簽約 讓伊凡斯宛如重生

灰熊在強調年輕化政策下，因為薪資預算問題，決定從市場上以便宜價碼找來伊凡斯試一試。出身於曼菲斯大學的伊凡斯，其生涯轉捩點，回春的契機就來自重返曼菲斯開始。 他也很清楚走到這個地步，已經沒有球隊會以他為核心建隊，正確心態的建立，讓他開季在替補席上就展現煥然一新的高效率風貌。

縱使速度、爆發力大不如前，但他的打法日益沉穩了、中距離、外圍跳投把握度變高了，從一筆試單簽約的賭注中，他成為灰熊不可或缺的第六人。他把握灰熊傷兵滿營的機會，逆勢創造出新人年之外，近幾年最佳的成績單。

伊凡斯轉到灰熊後，能把握住大量隊友受傷的機會，爭取到教練的信心，他也打出僅次於新人年的次佳單季表現。 2017-18 Panini 球員卡

不像過去高層總希望他能做到所有事情，灰熊明確賦予他定位，讓他從板凳出發，以自己舒服的方式專注於取分、突破分球，去連結球隊攻勢。 伊凡斯也在攻守兩端相對小的壓力之下打球，反到展現出令人驚豔的回春成績。雖然與灰熊的緣份不長，但他在這期間例行賽的52場球中，平均上場達30.4分鐘，拿下19.4分5.1籃板5.2助攻，全能身手再次重回世人眼前，那熟悉的球員名字播報聲，不禁勾起過去那段素有上籃之王美譽的巔峰期，只希望伊凡斯這樣的狀態能在持續久一點，畢竟以他的年齡來說，理當是要處於黃金線上的。

但隔年轉到東區溜馬，原以為正要迎來職業生涯後期的光輝之時，發揮空間卻不如預期，例行賽出賽69場，上場時間驟降到20分鐘，數據隨之下降至10.2分2.9籃板2.4助攻，雖然這一年和溜馬一起打到了季後賽，但是可以感覺到伊凡斯就是不像在灰熊那麼的自在。 隨後被聯盟因違反禁藥相關條款，取消比賽資格，職業生涯嘎然而止。

伊凡斯(中)來到溜馬之後身手大不如前，尤其是投籃與罰球命中率都急速下降，讓他更加得不到球隊的重用。 歐新社資料照片

伊凡斯在聯盟打滾了十個賽季，從國王的風光到落寞，轉戰鵜鶘令人失望的局，把握待在灰熊的機會扭轉生涯，在溜馬重溫季後賽滋味卻因為禁藥風波，職業之路被迫中止。還沒看見伊凡斯的生涯是否有可能再站起來，上籃之王就這麼無預警的再次殞落於一片錯愕與驚嘆中，留給球迷的只剩過去的無限美好。

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