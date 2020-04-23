SBL／備用隱眼消失 蔣淯安內心戲：死定了！

上半場就攻下16分，台啤隊當家球星蔣淯安今天SBL總冠軍賽第2戰下半場卻被撞掉隱形眼鏡，原本會攜帶的備用款也消失無蹤，讓他內心忍不住喊「挫屎了」，道歉自己不該犯錯。

SBL第17季上、下半季都封王的台啤，帶著1勝優勢進入總冠軍賽，但首戰不敵裕隆隊，今天又浪費上半場最多兩位數領先，遭裕隆以89：83抓下，反陷入1：2落後。

前兩節就轟下16分的蔣淯安，第三節被撞掉左邊隱形眼鏡後，第一時間先在球場尋找但失敗，隊友簡祐哲雖馬上把他的包包拿到場邊，原本都有準備的日拋隱形眼鏡卻騙尋不著，讓他懊惱說：「以往都會放至少一副，沒想到之前用完了。」

小安表示自己近視不深，只有100度加上50度散光，但已習慣戴隱形眼鏡上場，第四節最後3分鐘雖等到臨時買的隱形眼鏡「救援」；他坦言，沒找到包包裡的備用隱眼就忍不住想「死定了」，這段插曲也的確影響他表現，下半場得分掛蛋。

台啤教頭周俊三表示，兩天前首戰落敗後，第二戰做了很多防守缺正，「但還是差了半步，三分壓制還是差了一點。」他點出裕隆雙洋將布拉和基恩仍是重點，「這兩個衍伸出來的機會點，讓我們防守造成很大困擾。」

基恩今天攻下全場最高26分，其中8分集中在決勝節，他三分球9投4中也帶動全隊28投13中的外圍火力，連兩戰都以超過4成的三分線命中率轟下台啤。