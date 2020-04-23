NBA／誰比較偉大？碧昂絲粉絲：有人不認識喬丹吧！

疫情期間ESPN推出的「公牛王朝」喬丹(Michael Jordan)的紀錄片「最後一舞」，在全美收視創高，也讓喬丹引起各界討論，特別是籃球圈各有論述，不論是或褒或貶，還是對比像是現役球員詹姆斯(Le

2020-04-23 16:56