NBA／誰比較偉大？碧昂絲粉絲：有人不認識喬丹吧！

疫情期間ESPN推出的「公牛王朝」喬丹(Michael Jordan)的紀錄片「最後一舞」,在全美收視創高,也讓喬丹引起各界討論,特別是籃球圈各有論述,不論是或褒或貶,還是對比像是現役球員詹姆斯(LeBron James)等,一時之間令全美籃球迷情緒高漲,大多數還是視喬丹是最偉大的人物之一。只不過,有趣的是,突然有人發文爭論究竟是喬丹還是碧昂絲比較偉大?這引發音樂天后碧昂絲(Beyonce)粉絲發聲,果然一時音間在推特上成了最熱門的討論話題。

一名碧昂絲粉絲這麼說了,「每個人都知道碧昂絲,若問美國以外的人,恐怕很多人不知道喬丹。喬丹>>>>碧昂絲」

Everybody knows beyonce. Ask anybody outside the usa who michael jordan is and they may not know — Beezus888 (@Beezus888) April 23, 2020

另一位碧昂絲粉絲則是說,「我在GOOGLE搜尋最有名人物,找不到喬丹.....,看誰在上面吧。」

I did a quick Google search for “most famous people” and MJ is nowhere to be found. Look who is there... pic.twitter.com/aE0H50gODF — LurkinnMaster (@LurkinnMaster) April 20, 2020

當然,有另一派支持喬丹的粉絲說,「沒有人穿過有碧昂絲輪廓的衣服,但『飛人』(Jumpman)的標誌,全世界公認就是喬丹。」

Nobody wears clothes with Beyoncé’s outline on them. The “Jumpman” logo is recognized worldwide as MJ. Michael Jordan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Beyoncé — J.R. Simpson (@jrsimpson321) April 23, 2020

也有人持平的說,「我覺得人們是再比較根本無法比的偉人,就像喬丹永遠做不到碧昂絲所的那樣,反之亦然。」

I feel like people are comparing greats where they don’t even compare. Like Michael Jordan could never do what Beyoncé does in a million years and vice versa. — Dallas like Cowboys (@themagicalDNA) April 23, 2020

不論如何,因為「最後一舞」這部紀錄片,所引發的意外插曲,就當成疫情期間一個話題吧。