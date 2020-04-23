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NBA／誰比較偉大？碧昂絲粉絲：有人不認識喬丹吧！

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情期間ESPN推出的「公牛王朝」喬丹(Michael Jordan)的紀錄片「最後一舞」，在全美收視創高，也讓喬丹引起各界討論，特別是籃球圈各有論述，不論是或褒或貶，還是對比像是現役球員詹姆斯(LeBron James)等，一時之間令全美籃球迷情緒高漲，大多數還是視喬丹是最偉大的人物之一。只不過，有趣的是，突然有人發文爭論究竟是喬丹還是碧昂絲比較偉大？這引發音樂天后碧昂絲(Beyonce)粉絲發聲，果然一時音間在推特上成了最熱門的討論話題。

一名碧昂絲粉絲這麼說了，「每個人都知道碧昂絲，若問美國以外的人，恐怕很多人不知道喬丹。喬丹>>>>碧昂絲」

另一位碧昂絲粉絲則是說，「我在GOOGLE搜尋最有名人物，找不到喬丹.....，看誰在上面吧。」

當然，有另一派支持喬丹的粉絲說，「沒有人穿過有碧昂絲輪廓的衣服，但『飛人』(Jumpman)的標誌，全世界公認就是喬丹。」

也有人持平的說，「我覺得人們是再比較根本無法比的偉人，就像喬丹永遠做不到碧昂絲所的那樣，反之亦然。」

不論如何，因為「最後一舞」這部紀錄片，所引發的意外插曲，就當成疫情期間一個話題吧。

疫情 紀錄片

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