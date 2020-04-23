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NBA／會有Kobe紀錄片？ 湖人記者：團隊最終季曾跟拍

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
《Athletic》記者奧拉姆（Bill Oram）透露，布萊恩在生涯最後一季曾讓攝影團隊沒限制的跟拍，因此他相信會有紀錄片的誕生。 路透
《Athletic》記者奧拉姆（Bill Oram）透露，布萊恩在生涯最後一季曾讓攝影團隊沒限制的跟拍，因此他相信會有紀錄片的誕生。 路透

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片上映後引起廣大迴響，不少人也期待未來也有湖人隊傳奇球星布萊恩Kobe Bryant）的紀錄片，《Athletic》記者奧拉姆（Bill Oram）透露，布萊恩在生涯最後一季曾讓攝影團隊沒限制的跟拍，因此他相信會有紀錄片的誕生。

今年初布萊恩與二女兒吉安娜一同搭機卻不幸逝世，機上九人全數罹難，消息震驚全世界，而隨著喬丹的紀錄片《最後一舞（The Last Dance）》在日前上映，不少人都期待未來也會有布萊恩的紀錄片。

專門報導湖人新聞的奧拉姆帶來好消息，他說布萊恩的職業生涯最後一季，曾讓他的攝影團隊不受限置的跟拍自己和湖人隊，「因此在看到喬丹紀錄片上映後，讓我們有理由相信未來會有Kobe的紀錄片，尤其你知道他的最終季影像就在某個地方，這令人激動。」

在2015年就曾擔任布萊恩一部紀錄片《布萊恩的繆斯》的導演喬普拉（Gotham Chopra），在日前受訪時表示，自己的團隊記錄下不少Kobe生涯最後兩季的畫面。

喬普拉說：「我們跟拍了很多關於Kobe的花絮，很多關於他在場內外的鏡頭，我覺得終有一天會有這樣一部紀錄片問世，只是目前還不知道時間而已。」

布萊恩 Kobe 喬丹

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