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NBA／若不能確保安全與健康 希爾不同意復賽

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
公鹿後衛希爾表示，若是復賽的代價是安全與健康，他會投下反對票。 歐新社
公鹿後衛希爾表示，若是復賽的代價是安全與健康，他會投下反對票。 歐新社

公鹿隊後衛希爾（George Hill）日前透露，妻子的高齡85歲祖母受到新冠肺炎病毒侵襲，所幸已經痊癒，不過對於全美仍籠罩在疫情陰霾下，對於NBA尋求復賽，他有更多感觸，表示若是復賽的代價是安全與健康，他會投下反對票。

NBA在3月12日爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）染疫後全面立即停賽，之後包括籃網隊、湖人隊、76人隊和塞爾蒂克等都傳出有確診成員，加上最後已知的尼克隊老闆多蘭（James Dolan），共有15人確診，但好消息是陸續都傳出痊癒消息。

不過美國新冠肺炎疫情已突破85萬人感染，確診數居全球之冠，希爾日前也透露，妻子的祖母也確診，所幸已經痊癒，他也因這起事件深刻感受到生命的脆弱。

在NBA全面停賽前，公鹿打出傲視全聯盟的53勝12負，不過有消息傳出，若疫情持續蔓延下去，NBA恐面臨直接取消賽季的情況，對於還在尋求生涯首枚冠軍戒的希爾來說，可能會是一大打擊，不僅是他，密爾瓦基的球迷更是渴望這相隔49年大好登頂的機會。

不過看到家人經歷過新冠肺炎的侵襲後，對於復賽希爾有了不同的見解，「對於我們的球迷來說，復賽會讓他們感到激動，能讓他們在電視上有比賽能看，但如果復賽的代價是安全和健康，那我們必須要問『值得讓自己冒風險嗎？為了賺更多錢，值得讓你的家人和孩子冒風險嗎？』對我來說，我不願意。」

NBA 公鹿 塞爾蒂克

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NBA／妻子的祖母染疫 公鹿後衛希爾：已戰勝病毒

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