NBA／從新冠肺炎中康復 尼克老闆響應捐血供研究

64歲的紐約尼克隊老闆多蘭（James Dolan）在上月底確診感染新冠肺炎，成為首位染疫的美國職業球團老闆，經過一段時間的隔離治療，尼克球團發聲明表示，多蘭已從新冠肺炎中痊癒，也會捐血幫助醫護研究治療方法。

在3月12日爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）傳出感染新冠肺炎後，陸續也有多名隊職員染疫，29日更傳出多蘭確診的消息，成為首位感染新冠肺炎的美國職業球團老闆，幸好他是屬於輕症，只需在家隔離療養。

今天尼克官方宣布，多蘭已從新冠肺炎中痊癒，他也表示會提供血樣讓醫護研究使用，希望能盡快找出治療方法，讓人們早日脫離疫情。

為了協助疫情研究，先前聯盟就曾發怖備忘錄，並與各隊隊醫取得聯繫，鼓勵康復球員能提供血漿樣本，作為研究使用，包括塞爾蒂克隊史馬特在內的四名康復球員，都挺身響應聯盟的計畫。