NBA／何時復賽？ 保羅：可能還要3至4周

NBA目前對於復賽仍無明確時間表，身為球員工會主席的雷霆隊球員保羅（Chris Paul）代表與聯盟高層開會，他認為要復賽至少還需要三至四周。

身為新冠肺炎疫情的重災區，歐美體壇都陷入停擺狀態，儘管像是台灣的中華職棒、SBL都能如期採閉門方式進行，但保羅認為，NBA不能跟隨別人的做法，「我們的決定一直具有前瞻性，等情況安全後，我認為聯盟會重啟的。」

NBA自3月12日爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）傳出確診消息後，立即宣布全面停賽，目前對於是否取消剩餘例行賽、直接進行季後賽，或是將賽季完整打完延遲下一季開打日期，都還未定案；保羅認為，目前就是專注在其他方式的訓練上，等待復賽來臨。

不過在比賽持續停擺的狀態下，球員薪資可能被刪減25％以上，保羅表示，減薪和所有事情一樣，這也是需要談判，球員之前曾先討論過再與聯盟商討，這只是很多事情中的一項，只是大家更關心。

除了取消剩餘例行賽、延後新球季開打等方案，也有消息傳出NBA本季恐就此結束，保羅對此表示：「我甚至不敢去想像這件事，我們在球隊內付出的時間，比陪伴家人的時間還久，當每個人都在享受打球的快樂時，你總會去想像能達到怎樣的成就。」

保羅坦言，並不知道目前的復賽時間表，但他強調，無論發生什麼事，球員們都會付出百分百的努力，「我們不希望讓球員處於受傷狀態，我認為還需要三至四周。」