安比德、西蒙斯和布朗 誰會先離開76人？

去年七月，在ESPN南達科塔州的一個地方廣播電台網站上貼了一份名單，列舉了本季NBA「雙星時代」的前15名雙星組合，76人安比德及西蒙斯是被排在第七。在球季暫停之前，這份名單上的第15名—活塞的葛里芬/佐蒙德已經拆夥，而安/西這兩人也一直被點名是最有可能會分道揚鑣的下一組。然而，最近更多的討論反而是先砍了總教練布朗再說，究竟兩大球星和總教練之間的角力，最終誰會是先離開費城的哪一個？

前述這份名單並非出自名家之手，排名也沒有經過明確的數據計算，只是個地方性的話題談資而已，但結果也點出了球迷們對這些雙星組合的注目度。在前十名之中，就有五組是本季剛組建完成的超級二人組，所以排除「新鮮度」這個因素，安/西這一組的排名就上升到前三名，可見76人這個雙人組已經是聯盟招牌組合之一。

但伴隨名氣而來的密切關注，在76人戰績不如預期的情況下，讓安比德和西蒙斯的合作效益及默契一直受到質疑。這兩人又時不時地出現傷勢而缺賽，更讓人有機會去比較他們獨自一人帶隊時的能力，而隨著場上兩人聯手時的數據在本季出現下滑，加上兩人迥異的鮮明個性，76人的安/西組合常被認為該要打散重組。

西蒙斯(右)與安比德(左)兩人合作的效果不如預期，尤其是西蒙斯沒有三分能力、罰球又不好，進攻路線又容易與安比德重疊，可能拆夥是較好的選擇。 美聯社

對照三月底Bleacher Report最新的一份統計分析排名，在全聯盟30支球隊的主力二人組之中，本季綜合戰力表現最強的是公鹿的安戴托昆波及米道頓，而76人的安/西組合只排在第14名。如同報告中點出的重點，球迷們預期76人這一組能進入前十，然而本季兩人傷勢不斷，安比德及西蒙斯分別缺賽了21場及11場，而球季暫停前的六場比賽，就已連續五場兩人同時坐在場邊當觀眾。即使兩人在場，本季他們的效率仍是下滑。除了因為中間卡了一個不上不下的霍福特之外，更多人認為是兩人之間的搭配有著根本上的歧異。

這樣的歧異，在本季似乎更加嚴重。費城當地媒體在二月底比較兩人獨立帶隊時的基本績效數據，發現都勝過兩人同時在場上搭配的效率：沒有對方在場上，兩人反而打得更好，其中安比德的效率又遠勝過西蒙斯。兩人都已經和76人簽下五年約，安比德在2017年簽下1億4千8百萬的延長合約，西蒙斯則是在2019年簽了1億7千萬，要透過交易把其中一人換出去不是不可行，但要換掉誰呢？

從傷病史的角度去看，第一印象是把安比德換掉，畢竟他不到6年的職業生涯，因為受傷不能出賽的累積場次，就已經超過3個例行賽季長度，傷病史讓安比德成了個不定時炸彈。而西蒙斯在因傷錯過第一季之後，原本展現出更好的耐戰度，但他本季也開始出現背傷困擾而缺賽，被評估說可能會形成長期問題，所以兩人都有不小的傷病風險。

安比德(左)過去極容易受傷的紀錄，讓球迷擔心他未來會成為「痛痛人」，在簽下昂貴的長約後風險實在很高。 歐新社資料照片

無論哪一人，在健康的狀況下都應該有辦法將球隊帶進季後賽，所以重點是哪一個人在季後賽的表現及功能更強。在這一點上，先前兩季西蒙斯在季後賽經常受困於對手重點佈防，無法靠體型及速度打出反快攻得分，而失去了原本的得分效率，這一點被視為是76人季後賽走不遠的主因之一。而在西蒙斯無法在半場陣地戰打出高效水平時，只能改由安比德的內線高度去取得優勢。安比德季後賽平均得分超過20分，只是他去年季後賽也出現得分落差，每一場平均少拿7分，統治力也同樣出現問題。

76人從2013年開始的「The Process」重建工程，歷經七年11個首輪選秀權，總計選入35名新秀才淘選出的這難得的二人黃金組合，若是要割捨其中一人，等於是砍掉過去三年的票房保證，甚至被視為要再度進入重建。既然難以取決要砍誰，許多人就把矛頭指向總教練布朗。

布朗從2013年開始被當時的總經理辛基任命為76人的新任總教練，那時他沒有任何NBA總教練資歷，而他在馬刺11年負責球員養成的背景，讓他被視為適合帶領重建時期的76人。而今七年過去，連總經理都換了三任，球隊選進來的狀元也只剩下一個，但布朗仍在。隨著各種不利於布朗執教能力的耳語傳出，換掉總教練的聲浪愈來愈大。像是前不久巴特勒提到他在費城時看不到期待，就被解讀為總教練沒能跳出來為球隊解決問題。

從客觀條件來看，沒有合約保障的布朗最有可能被當成代罪羔羊給宰了，畢竟球迷買票進場看的是場上穿著球衣的球星，而不是場邊穿著西裝的總教練。改變不一定好，但換了總教練一定能為球隊帶來新的刺激。布朗先前的背景，在七年後反而成了76人無法更上一層樓的阻礙。許多人認為費城該要迎來有總冠軍經驗的教頭，才能帶得動已經成長為大牌球星的安比德和西蒙斯。

如果76人不想動或是動不了安比德與西蒙斯，總教練布朗最好就要有當代罪羔羊的心理準備。 歐新社資料照片

也有費城當地球評為布朗抱不平，並指出球隊過去三年管理階層及球員屢屢出現問題，而76人依舊能在例行賽打出六成勝率並搶進季後賽，靠的就是布朗的執教功力。想想管理階層每年都塞了些不合用的新秀和球星進來，光是要把巴特勒或霍福特重新調和進原有的安比德/西蒙斯體系就夠頭大了，而本季瑞迪克走了，該補的三分射手卻又始終不見蹤影。之前球員出現各種莫名傷勢，除了安比德和西蒙斯之外，狀元佛爾茲的投籃失憶症更是棘手。種種狀況下，布朗仍是連兩年帶隊打進分區準決賽，去年若不是暴龍雷納德在第七戰的幸運絕殺，76人可能已經重返總冠軍賽了，如果真是如此，現在也就不會有這麼多要換掉總教練的聲音了。

話雖如此，現實的狀況恐怕仍是不利於布朗。一旦球隊得要做出改變及選擇，在球星和總教練之間，球隊恐怕還是會先從財務風險及球迷反應程度最低的總教練下手。這場安/西/總教練三者之間的角力，如果76人沒有在季後賽打出更好的表現，布朗將會是先離開費城的那一個。