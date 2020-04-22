NBA／《最後一舞》喬丹指責皮朋 柯爾持不同看法

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）在球員時期曾和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）及皮朋（Scottie Pippen）在公牛隊當隊友，甚至遭喬丹以拳頭招呼；紀錄片《最後一舞（The Last Dance）》首播後，柯爾提到，他和喬丹還有一次意見不合的時刻。

紀錄公牛1997-98球季的紀錄片《最後之舞》剛播出前兩集，喬丹在第2集中提到，皮朋在球季前決定延後腳傷手術的決定是個錯誤。

「他在球季結束就該盡快動刀，為接續球季做好準備，皮朋的作為試著想改變管理階層改變合約，而老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）並沒有買帳。」喬丹在第2集中發表看法。

不過柯爾則提供不同的觀點，1995年訓練營曾和喬丹打架的現任勇士教頭認為，喬丹的意見不代表其他公牛球員，「大家都很尊敬皮朋，我們為他感到沮喪，他或許該是聯盟薪資第二高的球員，至少是前5名，所以我們很難理解他的處境，沒人因他的手術而不滿。」

柯爾還說，之後大家都給皮朋一些空間，這是隊友間表達體貼的方式，但他也相信在不同檢視下，喬丹可能會有不同的應對方式。

皮朋在公牛三連霸時期，毫無疑問是球隊「二哥」，但1997-98球季的薪資只是公牛第6高，合約和許多交易傳言讓他和球隊關係惡化。