NBA／沒冠軍就拆夥 歐尼爾爆料昔湖人高層放話

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞（The Last Dance）》的前兩集，當時總管克勞斯（Jerry Krause）直言，就算球隊拿下該季冠軍也會拆夥，這個說法讓退役球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）有濃濃的「既視感」。

歐尼爾在美國《Fox Sports》節目中提到，湖人高層在2004年也曾和他說了類似的話，「和紀錄片相同的事情也發生在我身上，上面告訴我，如果我們沒有拿下這個系列賽（2004年總冠軍賽面對活塞隊），我就不用待了。」

球評布朗斯德（Chris Broussard）詢問歐尼爾，這是在總冠軍戰系列賽開始前就被告知嗎？他回說，「是的，有人在辦公室樓上說『嘿，如果你沒贏下這個系列賽，他們會尋求改變』。我知道如果那時輸掉系列賽，是時候對我下手了。」

之後的走向球迷並不陌生，湖人在總冠軍賽以1：4不敵活塞隊，之後球團就把當時31歲的歐尼爾交易到熱火隊，球隊以25歲的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）為中心；若湖人當年摘下總冠軍，或許會有不同發展，不過小布2009年和2010年率領「紫金軍團」完成二連霸，就結果來看，或許球團是做出正確選擇。