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NBA／史上兩張爛合約 格林為柯瑞、皮朋抱不平

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞（The Last Dance）》播出後，引起的討論聲不少，勇士隊球星格林（Draymond Green）就為公牛王朝功臣之一的皮朋（Scottie Pippen）抱不平，喊皮朋的合約跟自家隊友柯瑞（Stephen Curry）一樣，都是爛約。

皮朋當時薪資在隊上排第6，他於1991年和公牛簽下5年1800萬美元合約，金額和皮朋貢獻顯然沒成正比，不過格林認為，類似狀況也發生在柯瑞身上。

「我認為NBA史上最佳的兩支球隊，卻拿出兩張很差的合約。」格林受訪時提到，皮朋的合約很糟，「但我不確定他的合約有沒有比柯瑞爛。沒人會這樣說，因為他（柯瑞）拿到1100萬美元，的數學不是太好，但我很有興趣知道金額是如何增加，或是和皮朋的合約比較起來如何。」

柯瑞是在2013年和勇士簽下4年4400萬美元合約，報導指出球團考量到柯瑞的傷病史，包括生涯早期的踝傷問題；但在這4年之間，柯瑞兩度獲得聯盟MVP，還率勇士打下總冠軍。

勇士在2015-16球季還創下例行賽73勝的聯盟新紀錄，當時柯瑞薪資1137萬786美元，在聯盟僅排在第61位，在勇士不過排名第5，不但低於湯普森（Klay Thompson）的1550萬美元、格林的1420萬美元，連伯加特（Andrew Bogut）的1380萬美元及伊古達拉（Andre Iguodala）的1170萬美元都優於柯瑞。

《最後之舞》拍攝的1997-98球季，皮朋的薪資277.5萬美元在聯盟排122位，在球隊也只排第6，若是拿2015-16球季對比，聯盟薪資同樣排在122位的是射手貝藍利（Marco Belinelli），國王付給他的薪資剛好超過600萬美元。

柯瑞 勇士 格林

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