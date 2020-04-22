NBA／妻子的祖母染疫 希爾：已戰勝病毒

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

美國新冠肺炎確診數居全球之冠，已有超過80萬人確診，公鹿隊後衛希爾透露，妻子的高齡85歲祖母被病毒侵襲，所幸已經戰勝病魔。

NBA上月因新冠肺炎全面停賽後，希爾就待在聖安東尼奧，雖沒和妻子的染疫祖母同處一室，他仍能清楚說明祖母的身體狀況；他表示，妻子的祖母除了會發冷，還會發高燒，且好一陣子沒進食，情況好轉前，還失去嗅覺和味覺。

接受電話訪問的希爾說，這起事件讓自己深刻感受到生命的脆弱，「有些時候你把事情視為理所當然，而事情在彈指之間可能就完全轉向。」

NBA上月在爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）新冠肺炎確診後就全面停賽，之後包括籃網隊、湖人隊、76人隊和塞爾蒂克隊等都傳出隊上有確診成員，總計有7隊、14名隊職員得新冠肺炎，好消息是陸續都傳出痊癒消息。

不過仍有NBA球員成為新冠肺炎的受害者，灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的母親就因染疫離世，NBA國王隊菜鳥蓋伊（Kyle Guy）的祖父也因新冠肺炎而過世。

美國新冠肺炎確診數已超過81萬例，造成超過4萬人死亡，其中紐約州是最大重災區，確診數就超過25萬例。

NBA 塞爾蒂克 76人

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