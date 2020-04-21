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SBL／呂政儒8記3分球準翻天 基恩喊讚：老將價值

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
裕隆隊呂政儒攻下全場最佳32分。記者余承翰／攝影
裕隆隊呂政儒攻下全場最佳32分。記者余承翰／攝影

延續季後挑戰賽手感，裕隆隊當家射手呂政儒，21日總冠軍賽第一戰全場飆進8記三分球，攻下總冠軍賽單場最佳32分高分，率隊88：83系列戰扳平台啤。小洋將基恩對於呂政儒的表現沒話說，大讚老將價值。

裕隆隊前一次拋下冠軍彩帶已經是第七季，本季尋求睽違十年再捧金盃，同時也是隊史第五座總冠軍。

過去裕隆隊四度封王，自第三季加盟裕隆隊的呂政儒參與兩次，這也是他繼第14季後，相隔3季重返總冠軍賽，「不會特別興奮，拿下這一勝也等於是從零開始，畢竟從一開始目標就是總冠軍。」

呂政儒此役全場三分線12投8中，外帶4籃板、3助攻，繳出總冠軍賽代表作。他首節就飆進3記三分球，末節再放送3顆，讓裕隆板凳席氣氛嗨翻。

呂政儒不居功，秉持扮演自己射手角色，「我在球隊就是射手功能，練了這麼久，就是為了現在。」

此役扮演穿針引線的洋將後衛基恩，大讚呂政儒的穩定手感，SBL史上得分王當之無愧，場上就是完全信任呂政儒。

攻下25分、5助攻、5籃板的基恩說：「由我負責切入撕裂對手防線，第一個空檔就是傳給他，他展現了老將價值，總是能投進關鍵一擊。」

裕隆隊呂政儒攻下全場最佳32分。記者余承翰／攝影
裕隆隊呂政儒攻下全場最佳32分。記者余承翰／攝影

呂政儒 台啤 SBL

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