NBA／看《最後一舞》有感 格林：KD應該開誠布公

「籃球大帝」喬丹（ Michael Jordan）紀錄片《最後一舞》（The Last Dance）首映，勇士隊格林（Draymond Green）才看前兩集就深有同感，認為1997-98年的公牛隊，與杜蘭特（Kevin Durant）效力勇士該季情況如出一轍。

《最後一舞》耗費一整年跟拍公牛隊，該季是公牛隊二度三連霸最後一年，也是公牛王朝解體前最終球季，但紀錄片素材拍攝完後塵封了23年，才在今年問世，在NBA停賽之際吸引超高收視率，不僅球迷，眾球星也密切鎖定。

格林就是其中之一，他認為「禪師」傑克森（Phil Jackson）在當時扮演團隊凝聚很重要角色，同樣情形也發生在20年後的勇士隊身上。

格林表示，當杜蘭特早有提前跳脫合約預兆時，主帥柯爾（Steve Kerr）幫助球隊凝聚共識，「那就像房間裡的大象，柯爾的態度是，告訴大家『我們不知道明年會如何，大家應該享受這一年。』」

但格林認為，更好的方法應該是杜蘭特挺身而出，親自和所有隊友開誠布公，「他應該要站出來，直接說，『大夥，這就是最後一年了，我們一起完成。』」

格林說指出，杜蘭特不應該讓所有人都帶著困惑，反觀湯普森（Klay Thompson）面對合約問題則相對坦蕩，表達自己續留意願，也讓團隊方向有更多共識。