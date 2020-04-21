快訊

直播／國防部長嚴德發為軍艦染疫自請處分 率將領鞠躬道歉

鬧脾氣大賽？美拔WHO銀根 恐加劇全球健康不平等

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／看《最後一舞》有感 格林：KD應該開誠布公

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
格林。 美聯社
格林。 美聯社

「籃球大帝」喬丹（ Michael Jordan）紀錄片《最後一舞》（The Last Dance）首映，勇士隊格林（Draymond Green）才看前兩集就深有同感，認為1997-98年的公牛隊，與杜蘭特（Kevin Durant）效力勇士該季情況如出一轍。

《最後一舞》耗費一整年跟拍公牛隊，該季是公牛隊二度三連霸最後一年，也是公牛王朝解體前最終球季，但紀錄片素材拍攝完後塵封了23年，才在今年問世，在NBA停賽之際吸引超高收視率，不僅球迷，眾球星也密切鎖定。

格林就是其中之一，他認為「禪師」傑克森（Phil Jackson）在當時扮演團隊凝聚很重要角色，同樣情形也發生在20年後的勇士隊身上。

格林表示，當杜蘭特早有提前跳脫合約預兆時，主帥柯爾（Steve Kerr）幫助球隊凝聚共識，「那就像房間裡的大象，柯爾的態度是，告訴大家『我們不知道明年會如何，大家應該享受這一年。』」

但格林認為，更好的方法應該是杜蘭特挺身而出，親自和所有隊友開誠布公，「他應該要站出來，直接說，『大夥，這就是最後一年了，我們一起完成。』」

格林說指出，杜蘭特不應該讓所有人都帶著困惑，反觀湯普森（Klay Thompson）面對合約問題則相對坦蕩，表達自己續留意願，也讓團隊方向有更多共識。

格林 杜蘭特 公牛

延伸閱讀

NBA／杜蘭特萬分在意網路評論 作家坦言幾乎已是成癮

參與公牛三連霸 柯爾：沒這段就不會當勇士教頭

當喬丹隊友壓力大 柯爾：他督促所有人持續精進

NBA／喬丹神之轉身無懈可擊 杜蘭特：超級難以預測

相關新聞

NBA／喬丹公牛王朝紀錄片熱映 台灣也看得到

由《ESPN》推出的紀錄片「最後一舞」，以公牛王朝與喬丹（Michael Jordan）為主角，在新冠肺炎迫使職業運動停擺這段期間掀起全球轟動。 而不像美國外其他國家使用《Netflix》收看，

NBA／詹姆斯助攻？ 喬丹同意紀錄片進行日有玄機

關於公牛隊1997-98球季的紀錄片《最後之舞（The Last Dance）》，在超過20年後終於播出，紀錄片製作人托...

SBL／呂政儒8記3分球準翻天 基恩喊讚：老將價值

延續季後挑戰賽手感，裕隆隊當家射手呂政儒，21日總冠軍賽第一戰全場飆進8記三分球，攻下總冠軍賽單場最佳32分高分，率隊8...

NBA／看《最後一舞》有感 格林：KD應該開誠布公

「籃球大帝」喬丹（ Michael Jordan）紀錄片《最後一舞》（The Last Dance）首映，勇士隊格林（D...

NBA／發展聯盟連簽5星高中生 考慮曼巴學院當訓練基地

NBA日前在推廣發展聯盟上締造重要進展里程碑，簽下了2位五星高中生格林（Jalen Green）與托德（Isaiah Todd），提供給球員除加入大學籃壇還有赴海外發展的第3條路，官方更預計會增設1支

NBA／兼職擔任尼克啦啦隊 護士無悔投入抗疫工作

新冠肺炎疫情重創美國，NBA上下都投入抗疫工作，而其中很有可能沒有人比塔菈（Tara Rappleyea）付出更多，她從2016年開始就擔任紐約尼克啦啦隊，但她其實還有另外一個身份，那就是紐澤西當地1

NBA／安東尼慶祝手勢由來 薛姆波特稱華勒斯是原創

NBA球員場上一舉一動都令球迷著迷，幾個進球慶祝動作也成為不少人爭相模仿的經典，像是安東尼（Carmelo Anthony）命中三分後手比3朝腦側比畫的動作，但過去尼克隊友薛姆波特（Iman Shum

WNBA／新獎項致敬布萊恩與女兒 邀凡妮莎作評審

WNBA選秀會因為疫情影響日前以虛擬方式登場，席間也「榮譽新秀」致敬與父親布萊恩（Kobe Bryant）一同遇難的吉安娜（Gianna Bryant），還有她不幸一起身亡的2位隊友艾莉莎（Alyss

NBA／提議跟拍喬丹整季留紀錄 主導者竟是湯普森叔叔

《ESPN》推出的紀錄片「最後一舞」將塵封20多年的公牛王朝獨家幕後畫面帶給觀眾，當初提案且親自操刀捕捉下這長達500小時珍貴片段者是《NBA娛樂》內容製作副總監湯普森（Andy Thompson），

NBA／沒疫苗或藥物就復賽？ 獨行俠資深隊醫不贊成

PGA巡迴賽計畫6月以無觀眾、閉門方式重啟，NBA是否有可能以同樣方式復賽，前獨行俠資深隊醫索利爾（T.O. Soury...

NBA／杜蘭特萬分在意網路評論 作家坦言幾乎已是成癮

面對網路上酸言酸語批評，杜蘭特（Kevin Durant）常常選擇正面回擊，不只本尊帳號往往在留言中被「捕獲」，也會看到網友分享杜蘭特私訊自己的截圖，當然他也曾因用分身帳號掀起熱議，杜蘭特日後甚至重申

NBA／就是不服老 女兒與前隊友爆喬丹私下趣事

《最後一舞》紀錄片首播吸引全球球迷矚目，公牛王朝與喬丹（Michael Jordan）魅力在20幾年過去後依然難擋，趁著這波熱潮再次席捲全世界，許多人也紛紛出面分享自己喬丹小故事，其中他至今還是不服老

熱門新聞

日職／名將張本勳憂中職 意外宣傳台灣防疫成果

NBA／回應皮本合約太廉價 妻子引生涯總額超喬丹報導

NBA／喬丹魅力吸粉！ 紀錄片創收視紀錄

中職／台灣棒球填補空虛 MLB記者分享三大吸引力

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

NBA／喬丹公牛王朝紀錄片熱映 台灣也看得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。