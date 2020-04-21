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NBA／沒疫苗或藥物就復賽？ 獨行俠資深隊醫不贊成
PGA巡迴賽計畫6月以無觀眾、閉門方式重啟，NBA是否有可能以同樣方式復賽，前獨行俠資深隊醫索利爾（T.O. Souryal）則不敢苟同，他指出室內競賽要復賽遠比室外要複雜得多，其中一位球員若確診，影響範圍將會相當廣。
索利爾曾擔任獨行俠隊醫27年，對於目前NBA有沒有可能以與世隔絕的閉門方式重啟，索利爾表示有太多不確定性，特別是萬一有球員確診，後果不堪設想。
「除非他們可以針對萬一有球員確診給予答案，否則我不看好NBA，甚至任何室內競賽短時間內重啟。」目前擔任德州運動醫療中心主任的索利爾指出，球員一但確診牽涉相當複雜，不光只是一隊15人或者NFL一隊53名球員的問題。
索利爾說：「還有教練團、訓練團隊、營養師、體能訓練師。這就如同一座小城市，這是聯繫相當緊密的社區，一但有人確診，整個社區就是高傳染風險。」
索利爾提到萬一有人確診，除了將確診者隔離，疫調的範圍將會十分廣大，「其他與該名人員有接觸史的人呢？我不知道NBA或者其他聯盟有沒有辦法處理。我相信只有等到研發出疫苗或者藥物才有解答。」
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