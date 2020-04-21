NBA／詹姆斯助攻？ 喬丹同意紀錄片進行日有玄機

關於公牛隊1997-98球季的紀錄片《最後之舞（The Last Dance）》，在超過20年後終於播出，紀錄片製作人托林（Mike Tollin）透露，紀錄片主角「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）在2016年點頭同意影片播出的那一天，就是騎士隊舉辦封王遊行的同一天。

《最後之舞》於1998年拍攝結束，蒐集素材超過500小時，不只要經過剪輯後製，還要通過層層考驗，NBA主席席佛（Adam Silver）提到，這項計畫除了公牛老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）同意，「禪師」傑克森（Phil Jackson）也要點頭，最關鍵的當然還有喬丹的意見。

「我們的協議是任何人都不能在未經他人允許下使用任何畫面，不同片段的影片被保存在紐澤西的錫考克斯圖書館，我們的製作人無法進入，要在經過允許的狀況下才能使用。」席佛解釋說。

這一停就是數年，直到托林在2016年和喬丹面對面碰頭，「籃球大帝」就在騎士進行隊史首度封王遊行的當天點頭。

托林經手過多部體育影片，包括經典的籃球電影《卡特教頭（Coach Carter）》、美式足球影片《主力難當（Varsity Blues）》；他提到，和喬丹見面的當時，他正在夏洛特，是首度以執行製作人身分和喬丹碰頭，「他在房間說了好，這在我工作是不常發生的。」

有趣的是，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在同一天和騎士隊友在封王遊行慶祝克里夫蘭52年來第一座大賽金盃，且是在總冠軍賽擊敗締造例行賽73勝紀錄的勇士隊。

詹姆斯的成就常被和喬丹討論，這次詹姆斯是否「助攻」難說，兩者未必有因果關係，但同日的巧合不免會被作文章。