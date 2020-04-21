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NBA／若沒參與公牛三連霸 柯爾：就不會當勇士教頭

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯爾說若當時自己不是公牛的一員，現在也不會在勇士執教。 美聯社
柯爾說若當時自己不是公牛的一員，現在也不會在勇士執教。 美聯社

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》播出，讓勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）憶起當時和喬丹當隊友的往事；柯爾說，若當時自己不是公牛的一員，現在也不會在勇士執教。

柯爾是公牛第二度三連霸時期的板凳要角，卸下球員戰袍之前，又在馬刺隊獲得兩枚冠軍戒；他在退役後曾擔任三年的太陽隊總經理，也在電視台《TNT》當過球評，現在最廣為人知的身分當然是率勇士打下三座總冠軍的總教頭。

《最後之舞》剛在美國首播，柯爾在前兩集播出後受訪分享，若沒有在公牛的這段時光，「接下來我人生這些事都不會發生。」他還補充，若是沒有在公牛的這些經驗，自己就不會成為勇士教頭。

柯爾提到，每次看到喬丹、皮朋（Scottie Pippen）或是昔日教頭「禪師」傑克森（Phil Jackson），就會讓他想起在公牛時期的經歷，「這為我後續的職業鋪路，不管是當球員、球評或是教練都是。」

「我知道自己有多麼幸運能參與其中，那是很棒的團隊，非常成熟的團隊。」柯爾說。

柯爾 公牛 勇士

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