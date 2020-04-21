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NBA／喬丹魅力吸粉！ 紀錄片創收視紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）在首播創下亮眼收視，播出紀錄片的《ESPN》宣布，第一集共吸引630萬觀眾，接續播出的第二集也有580萬名觀眾，創下收視紀錄。

《最後之舞》自1997年開拍，揭開公牛最具爭議性的1997到98球季，紀錄片共分為10集，於《ESPN》和《Netflix》連續五周播映。

根據《ESPN》提供的數字，《最後之舞》超越過往原創節目的收視數字，原本收視最亮眼的節目是2012年的《You Don’t Know Bo》，當時吸引360萬觀眾；若以全部的播出內容相較，《最後之舞》的收視也超越多場NBA直播比賽，是美國時間今年1月13日的大學橄欖球季後賽全國冠軍賽後最高。

這部紀錄片以喬丹為中心，首播後的數字也圍繞著「籃球大帝」，在芝加哥和北卡都沒有意外的開出漂亮收視率，芝加哥更寫下12.1的收視率。

《最後之舞》於美國時間每周日晚上9點首播，《ESPN》共有兩個頻道播出紀錄片，其中一台提供原音，不過電視台並沒提供兩個頻道的詳細收視數字。

喬丹 橄欖球 公牛

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