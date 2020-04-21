NBA／布萊恩墜機事件 罹難4家屬也提告

NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和二女兒吉安娜（Gianna Bryant）在一月和另7人因直升機意外驟逝，布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）在2月底的小布追思會前，提告直升機運營商及相關責任人，最近有4名罹難者的家屬也加入提告行列。

凡妮莎共委請兩位律師，提告直升機運營商島嶼快航直升機公司（Island Express Helicopters）及島嶼快航控股公司（Island Express Holding Corp.），已在美國時間周日起訴；根據《美聯社》報導，橘郡海岸學院棒球隊教練阿爾托貝利（John Altobelli）的家屬也提出告訴。

阿爾托貝利和妻子凱莉（Keri Altobelli）、女兒愛麗莎（Alyssa Altobelli）同是墜機意外罹難者，愛麗莎和吉安娜的籃球隊隊友；悲劇發生後，上千名民眾在1月都出席了為阿爾托貝利舉辦的追思會。

曼巴運動學院的籃球助教毛瑟（Christina Mauser）的丈夫及3名子女則是提出另一起訴訟。

凡妮莎在最初提出的控訴中，同樣罹難的直升機駕駛左巴揚（Ara Zobayan）也是被告，不過美國時間周日提出的訴訟中，沒有出現左巴楊，提告內容以直升機營運商為主。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）仍沒找到確切的墜機原因，《紐約時報》在2月報導，島嶼快航的飛行員並沒有大霧中仍能駕駛的飛行證明。