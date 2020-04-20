NBA／當「籃球之神」喬丹隊友 柯爾：壓力前所未有

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《最後之舞》（The Last Dance）首播，金州勇士隊教頭、同時也是喬丹公牛隊前隊友柯爾（Steve Kerr），透過紀錄片憶當年，坦言喬丹豎立的高標準令他感到前所未有的壓力，但同時也督促所有人精進。

在紀錄片首集播映前夕，柯爾接受訪問回顧第二次公牛王朝，「身為他的隊友，隨之而來的壓力是我從未有過的，那是場極佳的試煉，你必須挺身而出，展現最佳水準、完成挑戰。」

柯爾練球時曾遭喬丹拳頭伺候，然而喬丹在隔天練習時向柯爾道歉，也贏得了喬丹的信任，1997年總冠軍賽第6戰，喬丹甚至在暫停時要柯爾做好接助攻的準備，他也完成使命。

「我想那就是喬丹與生俱來的本事，因為他的存在，迫使球隊每天不斷地將提升表現和競爭。」柯爾說，「沒有人想被甩在後頭，他也不斷地督促所有人持續精進。」

柯爾坦言，三連霸中最艱難的一年非1998年莫屬，除了球隊深陷茶壺風暴，分崩離析，另一方面，所有球員都能察覺到，這也會是他們的最後一舞，「感覺就像球隊的陽壽已盡，即便所有人都還在合約上，但沒有辦法再走下去。」

柯爾說：「我們很幸運能最後一次拿下總冠軍，途中遭遇了重重困難，感覺就像個句點。」

《最後之舞》自1997年開拍，揭開公牛1997-98年最具爭議性的一季。但拍攝完成後，超過500小時的母片塵封將近20年，直到2016年電影監製托林（Mike Tollin）獲得喬丹同意，等待23年終於問世。紀錄片將分為10集，於ESPN和Netflix連續五周播映。