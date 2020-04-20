NBA／挑戰完西班牙聯賽 阿根廷新星投入選秀

19歲的阿根廷小將博爾馬羅（Leandro Nicolás Bolmaro）宣布投入2020年NBA選秀會，身高6呎7吋（約201公分）的他有出色得分能力，被大多數的評論家認定能第一輪就中選。

博爾馬羅雖年紀輕輕，但已在西班牙打拚兩季，效力西班牙甲級聯賽強權巴塞隆納，不過他2018到19年隸屬巴塞隆納的二隊，第二個球季在大隊和二隊間都留有出賽紀錄；他在西班牙一級聯賽和歐洲聯賽共有13場比賽，在三級聯賽「LEB Plata」則繳出場均14.9分、3.6助攻和2.7籃板表現。

博爾馬羅在巴塞隆納體系下，投射能力有長足進步，傳球視野好，在西班牙的兩個球季也展現不錯的抄截能力，已被一些球隊放入觀察名單，是選秀會可能挑中的候選人，不過2000年9月出生的阿根廷新星在歐洲頂級聯賽上場經驗並不多，想在NBA討生活勢必還要增強實力。

博爾馬羅被評為有機會在選秀會第一順位後段或是第二輪前段獲得青睞，若能順利進入NBA，他將成2003年德菲諾（Carlos Delfino）之後的第一位阿根廷球員，若落選，繼續在海外一到兩個球季是很可能的選項。