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NBA／戴維斯託售豪宅 不等於想離開洛杉磯
湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）年初傳出拒絕球團一份頂薪續約合約，最近又將位於加州千橡市North Ranch區的豪宅託售，是否為下一步鋪路引起討論，不過美媒認為豪宅出售未必代表戴維斯想離開洛杉磯。
美國《Yahoo Sports》記者貝爾（Jack Baer）認為，戴維斯託售這棟豪宅可能有幾個理由，或許他在續約後會想購入離洛杉磯市中心較近的住宅，可以離湖人主場史坦波中心近一些，或是選擇離湖人練習場館埃爾塞貢多附近，也或是他現在很滿意位於貝沙灣的住宅，又或許他認為託售的豪宅鬧鬼了。
總而言之，對於可以領頂薪合約的球員來說，選項非常多。
從鵜鶘隊被交易到湖人的戴維斯，今年初才傳出拒絕「紫金軍團」開出的一份4年1.46億美金頂薪續約，今年夏天將成自由球員，但續留湖人的機會仍高。
根據《洛杉磯時報》報導，戴維斯託售的地中海風格豪宅，佔地約16000平方呎，除有座造價100萬美元的無邊際泳池，還包括一座有觀眾席的籃球場；建築物裡有螺旋樓梯、辦公室、電影院等，餐廳裡有兩個中島，共有5間房間和7間衛浴，包括一個擁有多個房間的主臥室，車庫共可停放5台車，且有太陽能發電系統。
戴維斯2年前以747萬9千美元買下這座豪宅，現在打算以799萬5千美元脫手。
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