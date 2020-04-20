NBA／喬丹和柯瑞比外線 杜蘭特這樣看

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）是1980到90年代NBA的指標球星，勇士隊射手柯瑞（Stephen Curry）則是2010年後改變聯盟攻擊型態的重要代表，籃網隊養傷中的球星杜蘭特（Kevin Durant）被問到兩者的不同，滿口都是推崇。

杜蘭特上直播節目「The Boardroom」，先被主持人威廉斯（Jay Williams）問怎麼看喬丹的三分球投射能力，杜蘭特說：「他出手次數沒很多，因為他在三分線內很有主宰力，不需要靠外線投射，但當他出手，還是可以進一些球。」

喬丹生涯三分球最多出手數的球季是1996到97的297球，柯瑞單季的外線出手次數則是近3倍的886球，曾和柯瑞一起打下兩座總冠軍的杜蘭特也被問到兩人的不同；杜蘭特回答，柯瑞和喬丹的進攻方式完全不同，不能一概而論。

「柯瑞每場外線出手10到11次，這是他的方式，飆外線，而喬丹的比賽內容是更多的中距離，但兩個人也能往裡面走，就像柯瑞會進入三分線內然後製造些傷害，但他更想在外線造成威脅，這是他之所以特別之處。」杜蘭特提到，喬丹打法更全能，可以投三分，可以攻擊籃框、可以投中距離，「所以我認為他的外線命中率很完美，每個人都有不同的方式。」

威廉斯還問杜蘭特，喬丹如果在現今NBA是否會成功？杜蘭特給了肯定答案，他認為喬丹可以適應任何比賽，在現今比賽會有更多空間，「他會成為聯盟最佳球員。」