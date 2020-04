NBA／報紙發表社論 布朗盼全美團結抗疫

上月就在推特鼓勵美國大眾一起度過新冠肺炎危機,塞爾蒂克隊球星布朗(Jaylen Brown)再度寫下鼓勵字句,他在《衛報》發表社論,喊話大家團結一致。

這篇社論標題是「新冠肺炎殘酷曝露美國的不平等,現在我們需要團結」,他表示寫下這篇文章,是希望激勵大家團結一心,而非漸行漸遠,「社交距離中,我們和家庭很容易將和外界隔離,我挑戰你去做不同的事情,捐助給當地的食物銀行、無家可歸人的收容所和那些較不幸的人。」

Jaylen Brown wrote an op-ed for the Guardian: "My intention in writing this editorial is to hopefully inspire our society to come together rather than drift farther and farther apart." https://t.co/r15RCrL371