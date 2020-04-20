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NBA／報紙發表社論 布朗盼全美團結抗疫

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克隊布朗。 法新社
塞爾蒂克隊布朗。 法新社

上月就在推特鼓勵美國大眾一起度過新冠肺炎危機，塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）再度寫下鼓勵字句，他在《衛報》發表社論，喊話大家團結一致。

這篇社論標題是「新冠肺炎殘酷曝露美國的不平等，現在我們需要團結」，他表示寫下這篇文章，是希望激勵大家團結一心，而非漸行漸遠，「社交距離中，我們和家庭很容易將和外界隔離，我挑戰你去做不同的事情，捐助給當地的食物銀行、無家可歸人的收容所和那些較不幸的人。」

23歲的「綠衫軍」球星也寫道，美國醫療資源不足是明擺的事實，失業人數也創下歷史新高，但這階段請把物資留給醫療人員和相關的無名英雄，同時伸出援手，給醫護人員的家人和失去親人的家庭需要的經濟援助，「一點點的同情心可能就能挽救一個人的生命，我會投身於此，也希望人們能一起響應。」

美國是新冠肺炎重災區，NBA上月因球員確診全面停賽，灰狼隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的母親就因染疫過世，布朗也藉著文章送暖給唐斯和他的家人，喊「整個NBA都與你同在」，同時對遇到同樣狀況的人們表示哀悼。

「在這樣孤立時刻，我們要比過去都更團結。」這是布朗想傳達的訊息，他也表示以「綠衫軍」一份子為榮，且體育在美國社會有舉足輕重的地位，樂見聯盟發揮影響力。

唐斯 塞爾蒂克

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