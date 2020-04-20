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NBA／傷停超過2年 雷霆羅伯森準備復出

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
羅伯森。 美聯社
羅伯森。 美聯社

超過兩年沒有出賽紀錄，雷霆隊前鋒羅伯森（Andre Roberson）認為，復出已經倒數計時，他在直播訪問時說，復健幾乎可說是過去式，已經準備好重返球場。

「我幾乎來到這點了，誠實的說，我該打球了，但我仍要等球隊醫療團評估。」2018年1月髕韌帶撕裂的羅伯森說，現在仍要保持耐心，「我知道曙光就在通道盡頭，這真的是很漫長的旅程，現在已經要到終點了。」

羅伯森上的直播主持人是科羅拉多大學球員發展總監湯姆林森（Nate Tomlinson），兩人過去正是科羅拉多隊友。

美國時間2018年1月27日是羅伯森展開漫長復健的開端，他對上活塞隊時髕韌帶撕裂，整季報銷，之後兩年有多次機會回歸，但身體狀況不斷，包括縫合線的刺激作用引發併發症，以及一次訓練左膝輕微骨折，復出時間只能繼續延後。

雖然現在他認為自己準備好重返球場，但聯盟上月開始因新冠肺炎全面停賽，何時復賽仍是未知數。

受傷前的羅伯森被視為雷霆防守「大鎖」，可以從2號守到4號，受傷前的上一個賽季，有他在場上的雷霆百回合只會失99.2分，他不在場則會丟110.7分；他2017年和雷霆簽下三年3000萬美元合約，本季休季期間將首度成為自由球員。

雷霆 活塞

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