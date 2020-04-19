NBA／更新心中最佳五人名單 韋德還難忘生涯首冠

退役熱火隊名將韋德（Dwyane Wade）日前接受訪問時，再度談到心中史上最佳五人名單，分別為「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、好友詹姆斯（LeBron James）、艾佛森（Allen Iverson）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）及已故湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）。

去年韋德就曾被問到自己心中史上最佳五人名單，當時他給了詹姆斯、波許（Chris Bosh）、艾倫（Ray Allen）、歐尼爾及他自己，不過這次他名單做出更改。

除了將喬丹放進心中最佳五人名單中，韋德更認為喬丹是史上最佳球員，「我看到喬丹拿下六座總冠軍，當我9歲時看到他奪下第一冠讓我大為震撼，這也成為我畢生的目標。」

不過雖然沒選自己的好友詹姆斯為史上最佳球員，韋德表示，自己最喜歡的球員仍是「詹皇」，「我們之間不只是朋友而已，還是像兄弟一樣的交情，我們為了同一個目標，都為了總冠軍而競爭，這也是我們決定一起打球的原因。」

韋德也談到在2006年擊敗小牛隊奪下生涯首冠時的感想，「這太驚人了，對我來說，我從未贏過如此重要的冠軍。從小我參與任何運動，都沒有獲得過冠軍，我非常渴望勝利，能在我進入NBA第三年就獲得此殊榮，這感覺真是太奇妙了，這是有史以來最好的感覺之一。」