NBA／東奧最後一役計畫夢碎 伯加特考慮退役

原先計畫2020東京奧運披最後一次澳洲國家隊戰袍，伯加特（Andrew Bogut）的規畫被新冠肺炎打亂，由於東奧延後1年登場，35歲的伯加特也考慮提前告別職業生涯。

2015年幫助金州勇士隊拿下總冠軍，2018年返回祖國加盟澳洲職籃聯賽（NBL）雪梨國王隊，伯加特長達15年的職業籃球生涯，原本計畫以2020東奧畫下完美句點，但受到全球疫情影響下，東奧延後至2021年登場，他的退休計畫也被迫更改。

今年11月就要邁入36歲的伯加特坦言，不確定自己有沒有辦法繼續維持規律訓練再多一年，並透露自從賽季結束後，就已經沒有碰太多籃球，現在最希望的，反而是陪伴孩子。

伯加特的兩個兒子分別是3歲和2歲，他表示，最讓他開心的，就是能夠每天晚上親吻孩子入睡，「早上起床不用戰戰兢兢的感覺非常棒，感覺上我已經把我的生涯丟入洗衣機，但我會在5月中做最後決定。」

伯加特自2004年雅典奧運起披澳洲國家隊戰袍，去年率澳洲在世界盃奪第四，他坦言國家隊是很難割捨的一部分，畢竟長年培養革命情感，但不考量體能問題。

「要我為籃球比賽起床很容易，但要一周5、6天訓練、重訓相當困難。」伯加特說，「自私地說，我當然很想打國家隊，但仍必須考量身體狀況。」