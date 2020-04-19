NBA／戴維斯豪宅託售 喊價破2億

NBA上月開始就因新冠肺炎全面停賽，何時復賽仍未知，湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）將部分注意力轉移到不動產，他已將位於加州千橡市North Ranch區的豪宅託售，價格直逼800萬美元（約台幣2億4千萬元）。

戴維斯這座地中海風格的豪宅，除有一座造價100萬美元的無邊際泳池，泳池還附有兩個滑水道和淺水區及Spa區；豪宅更引人注意的配置還包括一座有觀眾席的籃球場。

這座豪宅1996年建置，之後再經擴建，佔地約16000平方呎；建築物裡有螺旋樓梯、辦公室、電影院等，餐廳裡有兩個中島，共有5間房間和7間衛浴，包括一個擁有多個房間的主臥室，車庫共可停放5台車，且有太陽能發電系統。

27歲的戴維斯去年透過交易，從鵜鶘隊轉戰「紫金軍團」，身披湖人戰袍的第一個賽季目前出賽55場，繳出平均26.7分、9.4籃板的亮眼成績，助隊打下西區龍頭的戰績，不過聯盟受新冠肺炎影響，從上月就全面喊卡，停賽時間已超過一個月。

戴維斯2年前以747萬9千美元買下這座豪宅，現在打算以799萬5千美元脫手。