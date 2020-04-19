WNBA／與肺炎最近的距離 芝加哥女將全家確診

昨天已能健康出席WNBA選秀會的芝加哥天空中鋒朵爾森（Stefanie Dolson），不只自己確診新冠肺炎，兩度入選WNBA全明星賽的她受訪透露，上月全家新冠肺炎檢測都呈陽性，媽媽還因此住院四天，這段時間十分難熬，所幸大家都已痊癒。

28歲的朵爾森接受《芝加哥論壇報》訪問表示，新冠肺炎病毒和大家距離非常近，「就在大概一個月前，我整個家族和自己，檢測都是陽性，這對我們打擊很大。」她母親症狀最嚴重，在醫院待了四天，「不過因為治療發揮功效，她已經安全返家，也很健康。」

她十分感謝醫療團隊的幫助，特別透過報導，謝謝這群無名英雄冒著風險幫助大眾。

朵爾森2014年選秀會第六順位進入WNBA，上季平均有9.3分、5.6籃板；她在紐約出生，本季先是到中國大陸WCBA打球，1月因WCBA賽季暫停返美，她當時就承認新冠肺炎傳播速度之快讓自己更加擔心，不料之後就成為WNBA第二位確診的女將。

洛杉磯火花隊後衛魏瑟（Sydney Wiese）上月確診，是WNBA首位染上新冠肺炎的球員，NBA從爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）開始，也有多名球員染疫，兩聯盟賽季都已暫停，何時復賽仍未知。