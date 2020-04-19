NBA／卡盧索為何受歡迎？ 卡珍斯：他是史上最佳

受新冠肺炎影響，NBA停賽時間已超過一個月，沒比賽的球員間「隔空」交流時間變多，騎士隊中鋒佐蒙德（Andre Drummond）和前湖人隊中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）的對話就出現有趣內容，佐蒙德詢問湖人後衛卡盧索（Alex Caruso）為何如此受歡迎，得到如此回答。

「他是史上最佳（GOAT，Greatest Of All Time），這就是原因。」卡珍斯回說。

佐蒙德對這答案點頭，「沒別的好說，他就是GOAT，我聽到了，卡盧索，史上最佳。」

GOAT在現役球員最常被提及的人選是湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），不過第一位以GOAT稱呼卡盧索的人正是詹姆斯，之後球迷也開始結合卡盧索外型給外號，「禿曼巴」、「禿鷹」都出爐。

成為洛杉磯球迷寵兒，對於自己的「史上最佳」稱號，卡盧索以有趣來形容，「每次被叫到都很好玩，對我來說這已經有點退流行了，因為球隊每個人都會說，但當最初剛開始時，很好玩也很好笑，每個人仍享受其中，他們仍會這樣稱呼。」

卡盧索也提到，外界可能會對GOAT有不同解釋，但他相信隊友如此稱呼他是因自己表現，「我是一個外型上看不出來的籃球好手。」

去年和湖人簽下兩年550萬美元合約的卡盧索，4月原本該和球隊為季後賽準備，但受新冠肺炎影響，比賽從上月就全面取消，他說：「沒能繼續打球、為季後賽備戰、爭奪總冠軍，讓人很失望，這很瘋狂，所有事情都懸而未決，沒人能給答案，我試著每天好好過，但真的很難。」

卡盧索曾打算回到位於德州德克薩斯的家，但為避免在機場可能面臨的染疫風險，最終選擇留在靠近湖人訓練館的南灣住所，不過他也無法使用球隊球場，只能使球隊提供的器材在家、透過視訊軟體在家訓練。

卡盧索也提到，過去在NBA和發展聯盟擺盪兩個球季，他好不容易在湖人找到定位，和隊友也有很好磨合，現在卻一切停擺，現在大家只能透過群組互傳有趣影片、關心彼此現況，對他來說感覺仍十分煎熬。