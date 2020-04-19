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NBA／沒入選美國隊 丁威迪轉戰奈及利亞拚東奧
山不轉路轉，籃網隊球星丁威迪（Spencer Dinwiddie）沒有受邀進入美國隊，他選擇用另種方式一圓東京奧運夢想，美媒報導他已申請奈及利亞護照，有機會加入勇士隊助教布朗（Mike Brown）領軍的非洲勁旅。
《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，丁威迪已為轉戰奈及利亞國家隊開始動作，有機會和魔術隊前鋒阿米努（Al-Farouq Aminu）、灰狼隊後衛奧柯吉（Josh Okogie）、馬刺隊梅圖（Chimezie Metu）和爵士隊中鋒尤度（Ekpe Udoh）攜手出征東京奧運。
奈及利亞是以去年世界盃非洲隊伍最佳名次的身分取得東奧資格，勇士首席助理教練布朗今年2月已宣布，將執掌奈及利亞國家隊兵符，率隊連三屆出征奧運，不過原本今年7月24日要舉行開幕儀式的東奧，受新冠肺炎影響，延至2021年7月23日登場。
本季是丁威迪第六個NBA賽季，27歲的他在洛杉磯出身，本季繳出20.6分、6.8助攻成績都是生涯新高，且在籃網球星厄文（Kyrie Irving）受肩傷影響下挑起球隊後場大任，是籃網停賽前暫排東區前八的重要人物。
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