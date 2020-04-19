NBA／活塞菜鳥偷跑回法國 球團證實

活塞隊菜鳥唐布亞（Sekou Doumbouya）傳出在聯盟停賽期間返回法國巴黎，球團今天證實消息，並表示唐布亞希望在疫情期間能和家人距離近一些。

唐布亞「偷跑」被發現的原因是他在個人社群平台上傳和友人的合照，地點正是法國，球團最初並不知情，之後發言人才證實球隊菜鳥已返國。

19歲的唐布亞是NBA現今年紀最輕的球員，他來自西非幾內亞，年幼時期就搬到法國，去年選秀會受青睞，被活塞第一輪第15順位挑中；上月聯盟因新冠肺炎全面停賽前，唐布亞共出賽38場比賽，場均貢獻6.4分。

唐布亞的法國前輩、爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）上月成為聯盟第一位新冠肺炎確診的球員後，聯盟就全面停賽，並建議球員不要進行非必要的旅遊，不過球員若與球隊取得共識，可以選擇別的城市暫居。

唐布亞不只離開底特律，且是搭機返法國，在歐洲疫情十分嚴重的當下，若聯盟決定復賽，唐布亞搭機將增加染疫風險，且後續也會面臨許多問題；活塞發言人證實唐布亞不告而回，但沒公布其他細節或球隊懲處決定。

法國新冠肺炎確診數已超過11萬例，在歐洲僅次於西班牙、義大利和德國。