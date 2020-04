NBA／開發進攻手段 尼克二年級中鋒大秀運球過人

尼克中鋒羅賓森(Mitchell Robinson)運動能力過人,靠著一身天賦及機動性,在防守端存在感十足。在NBA停賽期間,羅賓森似乎想在進攻端更有作為,積極開發運球技巧,而成果也令人眼睛為之一亮。

羅賓森進入第二年生涯,已在防守方面建立招牌,連續兩個賽季場均火鍋次數至少2次。至於進攻端,先前更以高效的73.2%命中率比肩「上古神獸」的張伯倫(Wilt Chamberlain),而羅賓森看起來不只滿足於現狀,努力開發更多進攻手段。

羅賓森在近期的一段影片中,與友人進行小型對抗性訓練,片段中可見羅賓森於三分線大秀運球,胯下、背後換手樣樣來,最後也順利甩開防守者,成功完成反手上籃。雖重心稍嫌偏高,但身高7呎的長人而言,實屬不小的突破。此外,羅賓森也小試身手遠距離投籃,球同樣應聲破網。

Mitchell Robinson gonna pull these handles out in a game?👀 pic.twitter.com/XHQPPT42k3

That shot do be looking smooth though. pic.twitter.com/DYreWp4rpV