NBA／開發進攻手段 尼克二年級中鋒大秀運球過人
尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）運動能力過人，靠著一身天賦及機動性，在防守端存在感十足。在NBA停賽期間，羅賓森似乎想在進攻端更有作為，積極開發運球技巧，而成果也令人眼睛為之一亮。
羅賓森進入第二年生涯，已在防守方面建立招牌，連續兩個賽季場均火鍋次數至少2次。至於進攻端，先前更以高效的73.2%命中率比肩「上古神獸」的張伯倫（Wilt Chamberlain），而羅賓森看起來不只滿足於現狀，努力開發更多進攻手段。
羅賓森在近期的一段影片中，與友人進行小型對抗性訓練，片段中可見羅賓森於三分線大秀運球，胯下、背後換手樣樣來，最後也順利甩開防守者，成功完成反手上籃。雖重心稍嫌偏高，但身高7呎的長人而言，實屬不小的突破。此外，羅賓森也小試身手遠距離投籃，球同樣應聲破網。
Mitchell Robinson gonna pull these handles out in a game?👀 pic.twitter.com/XHQPPT42k3— NBA RETWEET (@RTNBA) April 18, 2020
That shot do be looking smooth though. pic.twitter.com/DYreWp4rpV— Bootum (@DaRealBootum) April 11, 2020
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