NBA／談灌籃大賽評分 韋德仍堅持該給葛登9分

今年的NBA灌籃大賽在充滿爭議下結束，其中外界都指向給了魔術隊葛登（Aaron Gordon）9分的韋德（Dwyane Wade），今天韋德上節目再談及此事，仍堅持葛登那個動作就是9分。

葛登在灌籃大賽中表現亮眼，前五灌都拿下滿分10分，最後加賽他飛躍身高226公分高超級長人佛爾（Tacko Fall）的灌籃卻只拿到47分，最終以1分差再度屈居亞軍。

當時評審團有人跳出來說，本已講好葛登最後一灌該與瓊斯（Derrick Jones Jr.）同分，但是有人「跑票」才讓葛登1分飲恨，不少網友都認為「兇手」就是韋德。

今天韋德上節目再談到此事，仍堅持自己當初的給分標準，「我打9分是因為我覺得那個動作就是9分，9分不差，但因為他（葛登）沒有做到乾淨的飛躍，所以應該拿到9分。」

儘管灌籃大賽已結束月餘，但還是有人會將此事拿出來討論，「作為評審，是我們讓比賽變得如此有趣。」韋德也被問到是否能夠飛越佛爾，對此他自信的說：「若是在我顛峰時期一定可以。」