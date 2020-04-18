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NBA／唐西奇預約偉大 庫班：成就遠勝諾維茨基

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
獨行俠老闆庫班看好唐西奇(右)的生涯成就，甚至能夠勝過傳奇球星諾維茨基(左)。 歐新社
獨行俠老闆庫班看好唐西奇(右)的生涯成就，甚至能夠勝過傳奇球星諾維茨基(左)。 歐新社

19歲強摘年度最佳新人，獨行俠隊明星後衛唐西奇（Luka Doncic）兩季來陸續改寫聯盟多項紀錄，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）看好他的生涯成就，甚至能夠勝過傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）。

唐西奇是繼1995年基德（Jason Kidd）後，史上第二位榮登新人王的歐陸球員，今年明星賽也是先發歐陸史上最「青」。

身為新一代大三元製造機，唐西奇在聯盟因新冠肺炎停賽前，屢屢創下大三元紀錄，以20歲又265天完成連兩場35分大三元超越「大○」羅伯森（ Oscar Robertson）。並在3月5日完成生涯22次大三元超越基德寫隊史新猷。

庫班對他的高評價自然不言而喻，甚至高於諾維茨基，「他能超越諾維茨基嗎？當然，因為籃球比賽已經不同了，和諾維茨基初進聯盟時期相比之下更開放了。他擁有優勢，且他也有資格拿下MVP，贏得總冠軍。」

庫班表示，他深信諾維茨基也迫不及待看到後輩青出於藍，「我知道他也會這麼想，他們也是好朋友，無論如何都會當彼此的後盾。」

獨行俠直到諾維茨基生涯尾聲才迎來這位歐陸金童，庫班也不禁感嘆，若是兩人能在生涯顛峰相遇，組合將會相得益彰，好比「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）和皮朋（Scottie Pippen）。

諾維茨基 獨行俠 唐西奇

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