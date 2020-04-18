聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／唐西奇預約偉大 庫班：成就遠勝諾維茨基
19歲強摘年度最佳新人，獨行俠隊明星後衛唐西奇（Luka Doncic）兩季來陸續改寫聯盟多項紀錄，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）看好他的生涯成就，甚至能夠勝過傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）。
唐西奇是繼1995年基德（Jason Kidd）後，史上第二位榮登新人王的歐陸球員，今年明星賽也是先發歐陸史上最「青」。
身為新一代大三元製造機，唐西奇在聯盟因新冠肺炎停賽前，屢屢創下大三元紀錄，以20歲又265天完成連兩場35分大三元超越「大○」羅伯森（ Oscar Robertson）。並在3月5日完成生涯22次大三元超越基德寫隊史新猷。
庫班對他的高評價自然不言而喻，甚至高於諾維茨基，「他能超越諾維茨基嗎？當然，因為籃球比賽已經不同了，和諾維茨基初進聯盟時期相比之下更開放了。他擁有優勢，且他也有資格拿下MVP，贏得總冠軍。」
庫班表示，他深信諾維茨基也迫不及待看到後輩青出於藍，「我知道他也會這麼想，他們也是好朋友，無論如何都會當彼此的後盾。」
獨行俠直到諾維茨基生涯尾聲才迎來這位歐陸金童，庫班也不禁感嘆，若是兩人能在生涯顛峰相遇，組合將會相得益彰，好比「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）和皮朋（Scottie Pippen）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言