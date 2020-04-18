NBA／過多不確定因素 席佛不排除新球季延後開季

儘管NBA有可能6至7月復賽消息傳得沸沸揚揚，但NBA主席席佛（Adam Silver）仍不願透露口風，表示現階段有太多不確定因素，還不到做決定的時間，甚至也不排除新球季延後開打。

美國總統川普（Donald Trump）日前二度喊話要職業運動賽事回歸，讓北美運動迷似乎看見賽事重燃的曙光，但席佛今日與董事會議過後，球迷的希望恐怕又得澆熄。

先前席佛曾表示5月前不會作出任何決定，今日再度重申，「從我們自公共衛生官員等政府機構所得到的消息評估，我們還不到做決定的時機。」

席佛點出數個聯盟復賽所參考指標，包括新冠肺炎確診病例增加與否，執行大規模篩檢的能力，以及疫苗和抗病毒劑的研發進度，此外也得監控各州的防疫指令。

他強調在第一線的醫護人員得受到好的照顧前，NBA球員或者運動都是其次，目前所有可能選項都放在檯面上，包括延後新球季開季在內，「目前有太多數據需要統整，才能得出最終決議。」

比賽進行方式，除了先前媒體提及如泡泡（bubble）般與世隔絕的閉門方案外，還有許多方案，但目前能做的就是傾聽，席佛也證實，NBA近日確診人數超過7人，目前球員都已做好妥善安置和居家隔離。