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NBA／批集中復賽太愚蠢 巴克利：取消賽季才是正解

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）強調集中復賽是一件相當愚蠢的想法，應該直接把賽季取消。 路透社
球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）強調集中復賽是一件相當愚蠢的想法，應該直接把賽季取消。 路透社

NBA主席席佛（Adam Silver）今天在董事會後透露，目前聯盟仍沒有對於復賽做出進一步決定，也未針對近日討論得沸沸揚揚的集中復賽一事進行評估，而球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）在今天就強調，集中復賽是一件相當愚蠢的想法，應該直接把賽季取消。

美國總統川普近來不斷徵詢職業運動聯賽主事者的意見，希望盡快把職業運動賽事帶回到美國人們的日常生活中，而美國傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）也在日前提出了閉門開打與集中管理球隊，將是復賽必須遵循的兩大原則，讓NBA究竟會以何種形式復賽，在近日再度成為話題。

在聯盟仍未作出進一步決定的情況下，巴克利在今天參加節目錄製時就表示，取消賽季才是聯盟現在最理想的作法，「我不確定取消賽季是不是這世界上最糟糕的事情，但顯然這與金錢有很大的關聯。我認為最理想的狀態是球迷都進場看球，但這現在並不現實，因為你不可能讓每個球迷都進場，你不可能逐一檢測，更不用說一場比賽有7萬5000人到10萬人進場的美式足球賽，你又如何測試所有進入密閉空間的人？」

對於過去幾個月NBA不斷傳出將選定拉斯維加斯集中管理所有參賽球隊，並在單一地點進行賽事的復賽提案，巴克利也認為是件相當愚蠢的提議，「這個想法很愚蠢，你想要把球隊集中在一個飯店內兩個月？代表你要這些球員兩個月見不到家人，我不覺得他們會接受這樣的方案。」

巴克利 NBA

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