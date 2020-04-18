WNBA／大三元製造機轉降紐約 俄勒岡優涅思庫成狀元

受到新冠肺炎疫情影響，WNBA選秀會今天改至線上舉行，來自俄勒岡大學的「大三元製造機」優涅思庫（Sabrina Ionescu）在首輪第一順位被紐約自由人選入，而她的隊友薩巴里（Satou Sabally）則是緊追在後由達拉斯飛馬挑入，創下聯盟史上第四次前兩順位來自同學校的紀錄。

早在今年選秀會前就已經被譽為狀元人選的優涅思庫，大學生涯共累積高達26次大三元，並成為俄勒岡大學男、女子籃球隊中，唯一一位達成生涯至少拿下2000分、1000籃板、1000助攻的球員，而在今天的線上選秀會中毫無意外在首輪第一順位就被自由人選入。

談到將加入年輕的自由人陣中，優涅思庫說：「能夠成為這支年輕球隊的一員，並試著向隊友們學習，看看我能夠扮演什麼角色、做出什麼貢獻，這真的很讓人感到興奮，我會把我的競爭精神帶到隊上，繼續我過去在俄勒岡所做的一切。」

優涅思庫也成為首位來自俄勒岡大學的WNBA選秀狀元，上個賽季她繳出平均17.5分8.6籃板和9.1助攻的全能數據，且投籃命中率和三分球命中率都是高水準的5成18和3成92，獲選為狀元絕對是實至名歸。

至於優涅思庫的隊友薩巴里則在第二順位被飛馬選入，她也是本屆選秀會中唯三的德國球員，對於將加入達拉斯球隊，她說：「達拉斯的德國文化正在迅速的發展中，這讓我感到相當興奮。」

而芝加哥天空則是在首輪第八順位選入來自同校的赫巴爾德（Ruthy Hebard），讓俄勒岡大學成為今年選秀會的最大贏家，優涅思庫說：「我們都相當興奮，一直在分享著彼此的心情，很高興看到她們獲選，這是她們應得的。」