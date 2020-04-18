NBA／五星高中生托德加入G聯賽 將獲25萬美元合約

繼明年選秀狀元熱門人選格林（Jalen Green）於昨天宣布加入NBA發展聯盟G聯賽後，另一名原本受到密西根大學招募的五星高中生托德（Isaiah Todd），也在今宣布加入G聯賽，而他預計將獲得最多25萬美元的薪資。

身為今年ESPN 100潛力新秀排名第1名的格林，在昨天宣布加入G聯賽，並將獲得最多50萬美元的薪資與獎助學金，為全美高中生踏出嶄新的一步，而同樣身為五星高中生的全能前鋒托德，也宣布將跟隨格林腳步加入G聯賽。

G聯賽主席羅因（Shareef Abdur-Rahim）透過聲明表示，「我們很開心托德選擇G聯賽展開他的職業生涯，憑藉著他的技術與動力，他將會邁向成功之路，並在G聯賽中逐漸壯大，並利用我們提供的資源為職業生涯的下一個階段做好準備。」

根據美國媒體報導，雖然托德所獲得的薪水、獎金與獎學金最多僅有格林一半的25萬美元，但他也將比照格林獲得最專業的教練團隊以及資深球員協助訓練的待遇。

對於G聯賽提出一年發展計畫，並吸引到格林與托德的加入，格林的經紀人說：「這對於運動員來說是個絕佳的機會，因為如果你想進入NBA，將不再需要參加NCAA，也不必去海外打球，便可以與世界最大、最好的聯賽合作，這完全是一種不同的選擇，當你知道自己需要兩年的時間去發展自己時，現在你可以選擇在發展聯盟度過，同時你還能夠獲得報酬來幫助自己和家人。」