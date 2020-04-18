WNBA／選秀會獲榮譽新秀 凡妮莎：吉安娜夢想成真

今年1月份與父親布萊恩（Kobe Bryant）和兩名隊友同因直升機墜毀意外驟逝的吉安娜（Gianna Bryant），在今天舉行的WNBA線上選秀中，與隊友一同以「榮譽新秀」身份獲選，讓她的母親凡妮莎（Vanessa Bryant）直言女兒的夢想成真。

吉安娜在1月份與父親布萊恩和兩名隊友阿托貝利（Alyssa Altobelli）、徹斯特（Payton Chester）因為直升機意外驟逝，讓三名年輕球員在還未實現加入WNBA打球的夢想下就離世。

不過今年受到新冠肺炎疫情影響改至線上舉行的WNBA選秀會，在今天正式舉行前就宣布吉安娜、阿托貝利和徹斯特以「榮譽新秀」的身份獲選，而吉安娜的母親凡妮莎也在個人社群網站上恭賀三人成為聯盟的「2024梯」。

在得知消息後，凡妮莎說：「對她們來說，這是夢想成真的一刻。布萊恩和吉安娜都很喜歡WNBA，我也要恭喜今年所有獲選的球員，並希望她們努力工作、永遠不放棄，拿出曼巴心態。」

吉安娜在離世前，毫不掩飾自己想要跟隨父親腳步登上世界最高籃球殿堂，他甚至常與布萊恩一同前往觀賞WNBA賽事，而她的兩名隊友阿托貝利和徹斯特也有著相同的夢想。

其中阿托貝利就希望能夠加入俄勒岡大學大學打球，而今天來自俄勒岡大學的優涅思庫（Sabrina Ionescu），就以狀元身份加入紐約自由人隊，與布萊恩和其家人都有交情的她，日前就曾在兩人的追悼會上發表談話。