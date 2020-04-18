NBA／聯盟將託管球員25％薪水 如例行賽取消將遭減薪

NBA在復賽仍遙遙無期的情況下，聯盟也將從下月15日開始進行球員薪資百分之25的託管，也代表著如果未來聯盟宣布例行賽取消，那勞資協議中的不可抗力條款將會啟動，球員將面對每取消一場例行賽就按照比例扣除約百分之一薪資的狀況。

NBA在美國時間3月11日因為新冠肺炎疫情停賽後，一度傳出將於5月決定下一步走向，不過在今天的董事會後，NBA主席席佛（Adam Silver）指出，截至目前為止聯盟仍無法針對復賽日期和方案作出任何決定，也不清楚何時才會有新的決議，包括將球隊集中在單一場地復賽，都還沒列入聯盟的考慮方向。

在例行賽復賽似乎變得更加困難的情況下，NBA和球員工會也宣布，將從5月15日開始扣留每位球員百分之25的薪資，球員在5月1日的支薪日仍會收到全額的薪水，但如果例行賽在最後仍決定取消，球員就將面臨百分之23到26的降薪，而這筆費用就將由聯盟託管的薪資中扣除，不足的部分將延續到下賽季的前四期發薪日扣除。

一名聯盟消息來源指出，NBA可能在6月15日前都無法決定是否會取消賽季或是取消幾場例行賽賽事，儘管NBA並不希望發生球員因為賽季取消而面臨扣薪的狀況，不過勞資協議中的不可抗力條款，將能確保聯盟在面臨損失的情況下，下賽季將不會出現薪資上限或是奢侈稅大幅下降的狀況。