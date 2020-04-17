NBA／不必公布檢測結果 美媒：染疫球員恐不只10人

美國目前仍籠罩在新冠肺炎疫情下，不過NBA在3月20日傳出單日新增7名確診案例後，就沒再傳出任何人染疫，根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導指出，是因為聯盟告知各隊不必公布檢測結果有關，實際上染疫的球員恐比先前對外公布的10人還多。

在疫情於全美快速擴散的情況下，在上月20日傳出單日新增7名確診案例後，近一個月NBA都未有確診消息傳出，根據阿米克報導指出，這可能與聯盟告知各隊不必公布檢測結果有關。

NBA在3月12日傳出爵士隊雙星戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）確診後，不少與爵士有過交手的球隊都緊急召集全隊接受檢驗，球隊能優先接受檢測遭受到外界批評，後來有球隊就改採有症狀才進行檢測。

阿米克報導指出，多位消息人士透露，NBA已明確通知各隊不知要向媒體透露檢測結果，才會在20日後再也沒傳出任何確診的消息。

目前NBA已知感染新冠肺炎共有14人，其中球員有戈貝爾、米契爾、活塞隊伍德（Christian Wood）、籃網杜蘭特（Kevin Durant）和其他3名隊友、塞爾蒂克隊史馬特（Marcus Smart）及兩位未公開身分的湖人球員，共10名球員。