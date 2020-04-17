NBA／最快7月復賽 川普建議先閉門再讓球迷慢慢回流

美國總統川普日在前喊話要讓職業體育賽事回歸後，今天更在每日新冠肺炎病毒簡報會議中表示，希望職業賽事能夠先以閉門開打的方式進行復賽，並隨著疫情降溫讓球迷慢慢回流到場館中。

川普日前在白宮會議中表示，已經厭倦再觀看14歲的青少年棒球賽事，希望把職業賽事重新帶回到人們的生活中，而他也將徵詢包括各職業運動聯賽主席與體壇大老的意見，重新擬定職業運動的復賽計畫。

昨天白宮進行了第一次的電話會議後，川普也在今天表示，體育賽事可能將先採取閉門舉行的方式，再隨著疫情變化讓球迷逐步回流，「許多賽事將會在沒有球迷的情況下開始比賽，賽事將會透過電視進行轉播，讓球迷先回到有賽事觀看的美好時光。之後就會讓球迷開始加入，也許他們會先被兩個位置隔開，到病毒完全消失後，我們就會讓球迷塞滿整個體館。」

而從美國時間3月11日起就全面停賽的NBA，在今天也傳出可能於7月復賽的消息，一名球隊老闆向美國媒體透露，各隊可能於6月開始舉行訓練營，並於7月恢復例行賽賽事，冠軍最晚將於10月底前進行完畢。