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NBA／車庫改建健身房 溜馬歐拉迪波坦言停賽很傷

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
溜馬一哥歐拉迪波認為停賽後再復賽將會影響到他原本的調整步調。 美聯社
溜馬一哥歐拉迪波認為停賽後再復賽將會影響到他原本的調整步調。 美聯社

在今年1月底才傷癒歸隊的印第安那溜馬一哥歐拉迪波（Victor Oladipo），復出後僅打了13場比賽卻又碰上NBA因為新冠肺炎疫情全面停賽，雖然在停賽期間他仍未鬆懈，甚至將家中車庫改建為健身房維持體態，不過他也認為停賽後再復賽將會影響到他原本的調整步調。

歐拉迪波在去年遭遇了右膝蓋四頭肌腱斷裂的嚴重傷勢，在手術後整整花了一年的時間養傷，直到1月底才再度披上球隊戰袍登場，儘管他只花了一個月的時間就慢慢調整回昔日的狀態，不過熱機完畢後又遭遇了NBA史上首次的因疫封館，讓歐拉迪波坦言確實受到影響。

「這對我來說真的很傷，因為我才剛從傷勢中歸隊，現在我又因此錯過更多的時間。」在NBA停賽後歐拉迪波已經回到在邁阿密的家中，並努力保持狀態，為復賽隨時做好準備，「當在球場上時，我總是盡最大努力在打球，拿出最好的表現，我不敢說我已經百分之百恢復，但我仍在試著讓自己變得更好、更強壯。」

歐拉迪波在停賽前的最後五場比賽繳出平均18.6分4.8籃板3.6助攻的數據，投籃命中率也高達4成71，其中包括最後一戰面對塞爾蒂克拿下個人本季新高的27分，狀況確實逐步回升，不過在停賽後他只能回到家中繼續備戰，並且將車庫改造為健身房，依照球隊提供的訓練菜單按表操課。

溜馬籃球事務總裁普利查德（Kevin Pritchard）在談到對歐拉迪波的規劃時說：「雖然我們打算隨時做調整，但對於他仍會有一些局限性，他每場比賽打40分鐘真的太多了，在他回來後我們變得很謹慎。」

溜馬教練團與球員目前每周都會有一到兩次的視訊會議，並提供球員自主訓練菜單，不過普利查德表示，在疫情仍未舒緩的情況下，要完成完整的訓練並不容易，「現在最困難的事情，就是找到一間體育場進行訓練，還要確保裡面只會有你一個人。」

溜馬 NBA 塞爾蒂克

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