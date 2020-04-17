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NBA／走不出布萊恩驟逝陰影 名人堂直播歐尼爾不看了

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
為了避免觸景傷情，大歐將不會看今年的名人堂直播。 法新社
為了避免觸景傷情，大歐將不會看今年的名人堂直播。 法新社

洛杉磯湖人已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）今年入選奈史密斯籃球名人堂，不過球迷卻無法看見他親自上台致詞的畫面，前隊友「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）在近日錄製節目時就透露，這將讓他選擇不觀看今年名人堂典禮直播，以避免觸景傷情。

布萊恩今年與賈奈特（Kevin Garrnett）、鄧肯（Tim Duncan）一同入選籃球名人堂， 不過他卻無法親自出席八月份的名人堂表揚儀式，讓今年的儀式注定要留下遺憾。

過去與布萊恩攜手奮戰多年的歐尼爾，在老戰友逝世後多次對外表達不捨，近日在錄製節目時他更強調，屆時將不會觀看名人堂表揚儀式的直播，以避免觸景傷情，「當然，如果他的妻子或是父母有上台代表他致詞，我還是會透過重播的方式觀看。」

歐尼爾強調，在布萊恩驟逝三個月多來，自己的悲傷指數已從滿分十分降到只剩兩分，但如果觀看了名人堂直播，可能又讓指數飆升到七到九分，「我仍在想念著他，每天都在懷念，所以我現在還無法面對。」

不過歐尼爾也提議，如果屆時表揚儀式上能夠有布萊恩的全影像投影，讓他能夠與其他入選者坐在一起，將會是個很不錯的方式。

名人堂 布萊恩 歐尼爾

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