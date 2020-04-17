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NBA／打造專屬球隊、補助全額獎學金 G聯賽全力搶新秀

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

加州高中五星高中生格林（Jalen Green）今天宣布將跳過大學籃球加盟G聯賽，為G聯賽近年積極留住美國年輕球員跨出極具象徵性一步，而根據美國媒體報導，為了吸引這些潛力高中生加入，G聯賽不僅提高一年發展計畫的合約金額，格林還將獲得大學獎學金全額補助，以及聯盟將在洛杉磯建構專屬球隊的高級待遇。

NBA在2006年宣布美國球員參加選秀會必須滿足高中畢業至少一年、在選秀會當年底前必須滿19歲的規定，以杜絕過去「高中跳級生」氾濫的問題，不過近年來在美國高中球星出現海外掏金浪潮後，NBA不僅重新考慮開放高中跳級生，也不斷提高G聯賽的吸引力，希望打造一條龍式的人才培育管道。

在被譽為2021年選秀狀元熱門的格林宣布加入G聯賽後，似乎也讓NBA與G聯賽的努力看見成效，而美國媒體也在今天報導，G聯賽給予格林的待遇是過去在聯賽中前所未見，除了合約價值可能在50萬美元以上外，包括贊助、出賽表現及教育相關的獎金，其中大學全額獎金，讓他能夠在打球之餘繼續完成大學學業。

此外，為了解決過去高中生擔憂加入G聯賽在訓練環境與曝光度上都不足的問題，這次G聯賽就將在洛杉磯打造一支球隊，而格林將在這支新球隊中接受訓練並成為該隊的主打球星。

不過面對G聯賽與海外職業球隊的強力挖角，前太陽球員克勞佛（Jamal Crawford）就認為，NCAA學校的球隊招生可能因此陷入麻煩。

格林 選秀 NBA

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