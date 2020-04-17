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NBA／五星高中生加入G聯盟 將獲50萬美元以上合約

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

在今年ESPN100排行榜名列第一潛力新秀的加州高中五星高中生格林（Jalen Green），今天宣布將跳過大學籃球直接加入G聯賽（原稱發展聯盟），並可能獲得一年50萬美元以上的合約，為未來有意投入NBA選秀的高中生開啟新選項。

NBA近年來為了避免高中生球員不斷前往海外掏金，包括鵜鶘後衛鮑爾的弟弟小鮑爾（LaMelo Ball）與漢普頓（RJ Hampton）都選擇加盟澳洲球隊，提前體驗職業球員身份與待遇，在G聯賽不斷提高選手待遇，希望為NBA建立一條龍式的人才培育管道。

而這樣的變化在今天似乎也收到成效，被譽為2021年選秀會狀元熱門人選的五星高中格林，就在今天宣布將跳過大學籃球直接加入G聯賽，並可望透過近年不斷推動的一年發展計畫獲得50萬美元以上的合約。

發展聯盟主席羅因（Shareef Abdur-Rahim）表示，過去幾年美國不斷有高中生離開故鄉前往海外淘金，這迫使NBA球隊必須前往海外進行球探工作，這是違反常理的，「NBA擁有世界最好的發展系統，這些未來選秀球員不該前往其他地方度過一年時光，而應該直接留在我們的發展系統中。」

根據消息人士指出，格林加入G聯賽的一年發展計畫後，將由頂級的訓練團隊以及有經驗的沙場老將陪同訓練，據了解，曾拿下過NBA年度最佳教練的米契爾（Sam Mitchell）將會是執教的候選人之一。

過去高中球員不願投入G聯賽最主要有兩大原因，合約遠遠不及其他海外聯盟願意提供的價碼是最重要原因，另一方面也是未來將投入選秀的年輕球員擔心因為與G聯賽中的沙場老將過度競爭，導致失去選秀價值，或是因為加入的發展聯盟球隊所屬城市太過偏遠，因此失去話題性。

NBA 選秀 格林

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