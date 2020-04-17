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絢爛而短暫的巨星生涯 羅伊贏得全聯盟尊敬

聯合新聞網 / 林文
羅伊在NBA僅僅打了5個球季外加復出後的5場比賽，時間雖然很短，但卻讓非常多球迷留下深刻的印象。 歐新社資料照片
羅伊在NBA僅僅打了5個球季外加復出後的5場比賽，時間雖然很短，但卻讓非常多球迷留下深刻的印象。 歐新社資料照片

說起一位職業生涯不過短短五年多，總出賽場次僅341場，打過3次季後賽的球員，乍看出賽紀錄可能就只是個聯盟眾多天選之人中被淘汰的一位。但提到關鍵字，缺少半月軟骨的男人，被譽為後衛版的鄧肯，甚至有黃曼巴稱號的得分後衛，你會想起誰？

嚴格來說他用不到五個球季的時間便讓全世界印象深刻，共同見證他的偉大旅程。 一位令球迷、隊友、對手都齊聲讚揚的球星，他是拓荒者永遠的7號象徵，羅伊(Brandon Roy)，波特蘭的驕傲。

在那個還存在著高中跳級生挑戰NBA的年代，羅伊本來也想提早加入，最後卻選擇先投身大學磨練。但是由於有學習障礙的關係，在他決定挑戰大學正式踏進校園之際，就飽受考驗，整整考了四次學業測驗才得以達標NCAA的要求。

如願進入大學的羅伊也並非打了一年就棄學的模式。他替華盛頓大學打了完整四年球季，大三大四連續兩年率領華盛頓大學闖進NCAA甜蜜16強，大四賽季更榮獲所屬聯盟PAC10最佳球員與最佳陣容第一隊。

輝煌的前三季 羅伊每年都在進化

羅伊接下來投身NBA選秀，在2006年首輪第六順位被灰狼挑中，隨即交易至拓荒者，開啟他璀璨短暫的職籃故事序章。細數羅伊生涯獲得的獎項有，接近全票的新人王，新秀第一隊，2008到2010連續三年入選全明星賽，分別拿過一次年度第二、第三隊。

羅伊(右)是在2006年NBA選秀第6順位被灰狼選中，隨即被交易到拓荒者換取佛伊(Randy Foye)，他NBA生涯首季就拿下年度新人王。 歐新社資料照片
羅伊(右)是在2006年NBA選秀第6順位被灰狼選中，隨即被交易到拓荒者換取佛伊(Randy Foye)，他NBA生涯首季就拿下年度新人王。 歐新社資料照片

但是這些都不及他的膝蓋傷勢來的令人記憶猶新。 從高中最後一年在該級別拿下MVP之時也傳出左膝半月軟骨撕裂傷，開啟他往後無數的噩夢。大三那年，羅伊換迎來右腳的半月軟骨撕裂，依舊無法掩蓋他過人的天賦，才能在大四用20.2分5.8籃板4.1助攻的成績單，帶著PAC10最佳球員的頭銜瀟灑的離開NCAA賽場。

羅伊加入聯盟後，新秀賽季出賽57場有55場先發，球隊打出32勝50敗，隔年的羅伊正式接管拓荒者成為看板球星，球隊進步到五成勝率，同時開始連續三年入選明星賽的輝煌期。前兩年羅伊每季都在進步，但就在2008-2009季前，從高中大學以來雙膝不斷累績的未爆彈傷勢，一發不可收拾。

先從左膝半月軟骨開始，如果羅伊面臨休息、復健，可能得錯過半個球季，甚至整季。他選擇直接動了清除左膝半月軟骨手術，並且該年例行賽還出賽78場均為先發，創下生涯之最。在沒有左膝半月軟骨的情況下，羅伊逆勢打出生涯年：平均22.6分、5.1助攻、4.7籃板，投籃命中率高達48%，三分球命中率37.7%。

在羅伊更加進化，充滿領袖氣質的帶領下，搭配從膝傷中復出的歐登(Greg Oden)—當時被譽為十年來難得一見的優質中鋒，以及大前鋒艾德里奇(LaMarcus Aldridge)，拓荒者進步到54勝28敗，年輕的三巨頭開始一嚐季後賽滋味。

但是於該年第一輪就敗給有姚明、麥格雷迪(Tracy McGrady)連線的火箭。即便如此，無損羅伊帶來的這三年間帶來的影響力，感染團隊和全波特蘭球迷，更使得外界對於拓荒者的印象逐漸走出壞孩子年代的記憶。

雙膝傷勢終究不堪負荷 屢次帶傷上陣硬拚

2009-2010年羅伊開始大小傷纏身，例行賽出賽場次降到65場，但個人表現依舊高檔，繳出21.5分、4.7助攻、4.4籃板。然而在球季尾聲，羅伊換成右膝的半月軟骨也爆出撕裂傷勢，雖然緊急決定手術清除軟骨，但多數人都預估羅伊球季報銷了，況且往後這下子雙膝都沒了半月軟骨的羅伊要怎麼在聯盟生存，連球團對待他的傷勢都不敢樂觀。

但是為了榮耀、球隊勝利，羅伊卻在開刀完一周後奇蹟似的復出，著實振奮當時仍在力拼季後賽的拓荒者全隊。然而羅伊力拼當下，急於重返賽場的戰士精神，不但仍無法幫助球隊突破季後賽首輪，能夠應付高強度賽事的身體狀態也從此一去不回頭。該年休賽季羅伊歷經再次進廠維修，2010-11賽季，羅伊帶傷出賽狀態不穩定一共打了47場，甚至再次接受手術。

好漢就怕病來磨。羅伊本來很有機會成為聯盟中的超級球星，但一再惡化的膝傷讓他提早離開了職業生涯。 歐新社資料照片
好漢就怕病來磨。羅伊本來很有機會成為聯盟中的超級球星，但一再惡化的膝傷讓他提早離開了職業生涯。 歐新社資料照片

羅伊就算無法行走 也無法澆熄對籃球的熱愛

生涯共7次膝蓋進廠維修史，甚至被醫生警告如不停止打球，很可能將來連行走都有困難，卻澆不熄羅這輩子對籃球的熱愛。為了球隊力拚季後賽的夢想，羅伊再次奇蹟似的提前歸建。 不為了自己往後生涯打算，執著於當下的燃燒生命成了羅伊戰士的最佳寫照。

著名經典戰役為2011季後賽對上小牛，關鍵第四戰，前三節落後高達18分，第四節在羅伊上帝附身的帶領下，個人的進攻、傳球，完成驚天大逆轉。那最後的12分鐘，看著羅伊燃燒自己的生命之火在打球，彷彿有一小時之久，羅伊拖著不堪負荷的雙膝，不屈不擾的，將全隊信心從一波波攻守回合給帶回來，最終逆轉了當時強大的小牛，成為羅伊最後的偉大歷史代表作之一，另一大史詩級畫面則少不了羅伊2008年季後賽絕殺火箭的精彩鏡頭。

相隔六年，同樣的場地，同樣的角度與對手，里拉德(Damian Lillard)的絕殺直接帶走季後賽，拆解火箭，則是象徵性傳承羅伊留下的曼巴精神。毫無疑問這兩個人是拓荒者最有殺手特質的代表。

在姚明(左)面前投籃的霸氣，就是羅伊(右)曼巴精神的寫照！ 歐新社資料照片
在姚明(左)面前投籃的霸氣，就是羅伊(右)曼巴精神的寫照！ 歐新社資料照片

沉穩內斂的殺手氣質 羅伊獲得一致好評

綜觀經過完整大學賽場的洗禮造就羅伊沉穩強悍的心理素質，他在場上宛如冷血的沉默殺手。他的球風俐落簡潔，沒有誇張多餘的動作，他的傳切投拿捏總是決策果決，攻防兩端展現高效率而穩健的一面，公務員般的穩定供輸，被稱為後衛版的鄧肯(Tim Duncan)。

在穩定程度方面，以羅伊的持球次數來看，他的生涯平均失誤次數1.8次，簡直低的誇張。舉例來說：偉大如布萊恩3次，喬丹2.7次。羅伊沒有死角、弱點的攻擊手段，曾被老大布萊恩公開認證是聯盟最難防守的後衛，並稱讚羅伊擁有和自己的一樣曼巴精神，浴血奮戰的意識，而讓他被掛上黃曼巴的綽號。

即便他不是每晚爆量得分型好手，但是羅伊總是能於組織、得分、防守，做出全方位的貢獻。羅伊在關鍵時刻的統治能力更是驚人，屢屢掌管球賽最後走向。甚至是比分大幅落後時，羅伊永遠是球場上挺身而出，鼓舞著隊友，以身作則拼出永不放棄的逆轉勢態，去率領隊友追求勝利。

羅伊多次為了球隊戰績，都選擇帶傷上陣奮戰，更是現代球員少有的精神態度。場內外無負評的波特蘭男神，羅伊的生涯如流星般劃過，絢麗而短暫，但是帶給世人歌頌的影響力卻是如此雋永。

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