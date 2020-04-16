NBA／公牛人事大地震 皮朋：我也被炒掉

球員時期在公牛隊寫下輝煌戰功，名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）退役後成為老東家特別顧問，但他最近受訪卻自爆，自己已經和公牛沒有關係，且是遭球隊直接「炒魷魚」。

公牛管理階層人士大地震，球團本周才宣布，正式聘請原金塊隊總管擔任自家籃球事務副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas），同時開除在球隊超過20年的總管福爾曼（Gar Forman），原本擔任卡尼索瓦斯現職的帕克森（John Paxson）則轉為顧問，由卡尼索瓦斯掌球隊人事大權。

皮朋自爆，原來福爾曼不是唯一被解雇的人員，他上美國電視台NBC節目時說：「我今年被炒掉了，我不是真的很想公開，但我已經不是公牛一員。」

他還反問說：「這或許是好事情，對嗎？我喜歡我自己和勝利連結在一起。」

皮朋先前的工作無關球隊人士，主要是提升球隊的品牌形象，許多退役球星在聯盟也是類似角色，不過兩方已分道揚鑣，公牛成為皮朋真正的前東家。